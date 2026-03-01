50 убити американски войници и поразен кораб? САЩ с официална позиция след твърденията на Иран

"Иранският режим твърди, че е убил 50 американски военнослужещи. ЛЪЖА. Няма съобщения за жертви от страна на САЩ". Това обявиха от Централното командване на Съединените щати малко след полунощ на 1 март, коментирайки предишни изявления на ръководството в Техеран във връзка с иранските ответни удари по американски и израелски активи в Близкия изток. Те дойдоха след началото на атаките на Израел и САЩ срещу Ислямската република на 28 февруари.

Още две ирански твърдения са опровергани от САЩ

Иранската революционна гвардия твърди също, че кораб на американския флот е бил ударен от ракети. "ЛЪЖА", пише отново Централното командване и допълва: "Нито един кораб на американския флот не е бил ударен. Флотата е напълно оперативна".

Иранският режим твърди и че са нанесени тежки щети на няколко американски бази. "ЛЪЖА", пишат от CENTCOM. "Щетите по американските съоръжения са минимални и не са повлияли на операциите", допълват от командването.

🚫The Iranian regime claims to have killed 50 U.S. service members. LIE.

✅There have been no reported U.S. casualties.



🚫The IRGC claims that a U.S. Navy ship was struck by missiles. LIE.

✅No U.S. Navy ship has been struck. The Armada is fully operational.



🚫The Iranian… pic.twitter.com/qGsZ45EmzD — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

Досега беше съобщено за атаки по множество американски военни бази в Близкия изток, включително "Ал-Удейд" в Катар, в Бахрейн и на други места.

Протести в САЩ

Стотици протестиращи междувременно се събраха около Белия дом, след като САЩ и Израел започнаха съвместна атака срещу Иран. Днес в градовете в САЩ бяха планирани десетки демонстрации против ударите като част от национален ден на действие.

Пред Белия дом има отделна демонстрация в подкрепа на атаката - с хора, които държат американски знамена или ирански знамена с лъв и слънце, много от които със снимки на сина на последния шах Реза Пахлави, предава специализираната платформа De Re Militari.