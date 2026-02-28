В началото на март: Ето как са задължителните първи грижи за ягодите

Началото на март е моментът, в който ягодите се „събуждат“ и определяме каква реколта ще дадат през сезона. Първите грижи са кратки, но решаващи – точно сега растенията имат нужда от почистване, подхранване и леко оформяне, за да изградят силна основа за плододаване. Кои стъпки са наистина задължителни, за да осигурите здрави и обилно плододаващи ягоди?

Почистване на старата листна маса и мулча

В началото на март първата важна задача е премахването на изсъхналите листа, натрупания мулч и остатъците от зимата. Те задържат влага, събират болести и пречат на новите листа да се развият свободно. Почистването става внимателно, без да се нараняват централните розетки.

Когато растенията се освободят от старата маса, слънцето достига по-лесно до тях и затопля почвата, което ускорява старта на вегетацията. Чистото легло позволява и по-лесно наблюдение на растенията – важно е да видите кои са презимували добре и кои имат нужда от подмяна.

Оценка на растенията и премахване на повредените розетки

След почистването е време да огледате всяка розетка. Здравите растения са стегнати, свежи и имат зачатъци на нови листа. Повредените розетки обаче често са пожълтели, изсъхнали или разкъсани от студ. Те трябва да бъдат премахнати, защото няма да дадат добър плод и само ще отнемат хранителни вещества. Тази ранна селекция е важна, защото освобождава пространство за силните растения и предотвратява разпространението на болести. Ако в някоя част на лехата има по-големи празнини, март е подходящ момент за засаждане на нови розетки, за да не се губи продуктивност през сезона.

Разрохкване и подхранване на почвата в началото на сезона

Почвата около ягодите често се уплътнява през зимата, затова лекото разрохкване е задължително. То подобрява въздухообмена, позволява на корените да се активират и улеснява усвояването на вода и хранителни вещества. Разрохквайте плитко, за да не нараните корените.

След това е време за подхранване – най-подходящи са органични торове като компост или добре разложен оборски тор. Те подпомагат развитието на листната маса и укрепването на растенията преди периода на цъфтеж. Избягвайте прекомерни количества азот, защото ще стимулира повече листа за сметка на плодовете.

Поливане и първо овлажняване след зимата

Ягодите не обичат преовлажняването, но се нуждаят от равномерна влага, особено след зимния период, когато корените са били в покой. В началото на март е достатъчно да се направи едно добро поливане, което да „събуди“ кореновата система. След това се полива умерено според времето – през по-сухи дни растенията имат нужда от допълнително овлажняване, а в по-влажни периоди поливането може да се пропусне. Контролът върху влагата е важен, защото прекомерното мокрене увеличава риска от гниене на корените и развитие на болести.

Кога и как да обновим мулча за защита и влага

След почистването и подхранването идва ред на обновяването на мулча. Тънък слой слама, дървесни стърготини или друг органичен материал поддържа влагата, предпазва от плевели и пази плодовете чисти, когато започнат да се оформят.

В началото на март мулчът трябва да се постави след основните грижи, за да не затруднява затоплянето на почвата. По-късно, когато времето се стабилизира, по-дебел слой мулч ще помогне да се поддържа равномерна влага и ще защити растенията от колебания в температурата. Това е една от най-важните стъпки за получаване на здрави, едри и сладки плодове.

Първите грижи за ягодите в началото на март са решаващи за силния им старт през сезона. Почистването, премахването на слабите розетки, лекото разрохкване и умереното подхранване създават идеална среда за растеж. С навременно поливане и обновен мулч растенията се възстановяват бързо и изграждат основата за обилна и здрава реколта през пролетта и лятото.