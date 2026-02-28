Интер не допусна грешна стъпка, Наполи се измъкна в края (Резултати от Серия А)

Водачът в Серия А Интер постигна убедителен успех с 2:0 над Дженоа в двубой от 27-ия кръг. Федерико Димарко откри резултата в 31-вата минута, а през второто полувреме Хакан Чалханоолу удвои от дузпа. "Нерадзурите" остават на върха с 67 точки - 13 по-малко от Милан, който е с мач по-малко. Дженоа се намира на 14-ата позиция с 27 пункта.

По-рано през деня Ромелу Лукаку отбеляза първия си гол за сезона в добавеното време и Наполи надигра с 2:1 Верона като гост. "Небесносините" спечелиха за първи път от три кръга и се доближиха на точка от Милан. Лукаку прекара есенния полусезон в лазарета заради разтежение в подколянно сухожилие и се възстанови едва през декември, за да се завърне на терена в края на януари срещу Ювентус. Той се появяваше в игра в края на мачовете, а днес влезе от пейката в 73-тата минута.

Този ход се оказа успешен за Наполи и Лукаку се разписа в шестата минута на добавеното време, след което бурното празнуване му донесе и жълт картон. По-рано Расмус Хьойлунд даде преднина на Наполи във втората минута, а Жан-Даниел Акпа Акпро изравни за домакините от Верона. Те обаче не успяха да задържат точката и останаха на последното място във временното класиране.

Резултати от 27-ия кръг на Серия А:

Верона – Наполи - 1:2

Комо – Лече - 3:1

Интер – Дженоа 2:0

Парма – Каляри - 1:1

