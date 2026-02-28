Reuters: Али Хаменей е мъртъв

Близкият изток е изправен пред драматичен и потенциално повратен момент, след като източници от Израел потвърдиха пред Reuters, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е загинал при съвместната атака на САЩ и Израел. Според израелски официални представители тялото на 86-годишния духовен водач е било открито след масирани удари по стратегически цели в Иран.

Техеран определи атаките като непровокирани и незаконни, а в отговор изстреля ракети срещу Израел и срещу поне още седем държави, сред които страни от Персийския залив, приютили американски военни бази.

Почти четири десетилетия на абсолютна власт

Али Хаменей управляваше Ислямската република от 1989 г. Като върховен лидер той държеше последната дума по всички ключови въпроси - от правителството и съдебната власт до армията и Революционната гвардия. В продължение на близо четири десетилетия Хаменей изгради регионална мрежа от съюзници и въоръжени групировки, с която противопоставяше Иран на сунитските държави от Залива и на Израел. Вижте тук снимки изглежда резиденцията на Али Хаменей в Техеран след ударите

Паралелно с това Техеран развиваше ядрена и ракетна програма, която тревожеше съседите и Запада. Неспособността на режима да даде категорични гаранции, че не разработва ядрено оръжие, беше в основата на продължителните санкции и дипломатическо напрежение.

Най-мащабният удар от десетилетия

Съединените щати и Израел определят операцията като най-амбициозната атака срещу Иран от десетилетия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че целта на ударите е да бъде прекратена дългогодишната заплаха от страна на Иран и да се гарантира, че страната няма да се сдобие с ядрено оръжие.

Тръмп призова иранските сили за сигурност да сложат оръжие и отправи директен апел към иранците да свалят управляващия режим след края на бомбардировките. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че има множество индикации, че Хаменей "вече не е сред живите", и насърчи иранското общество да "довърши започнатото".

По информация на източници, при ударите са били убити и иранският министър на отбраната Амир Насирзаде, командирът на Революционната гвардия Мохамед Пакпур, както и високопоставени ядрени експерти. Ирански медии съобщиха и за загинали членове на семейството на Хаменей.

Режим под натиск от години

Още през юни 2025 г. Хаменей беше принуден да се укрие след удари, при които загинаха негови близки съратници и командири от Революционната гвардия. Тогава бяха разрушени ключови ядрени и ракетни съоръжения.

Режимът се намираше под сериозен вътрешен натиск. През януари масови протести срещу икономическите трудности и санкциите бяха потушени с хиляди жертви. Влиянието на Техеран в региона също отслабна след нападението на подкрепяната от Иран групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което доведе до нова вълна от конфликти.

Смъртта на върховния лидер представлява тежък удар за Ислямската република и отваря въпроса за наследството на властта в момент на военна конфронтация. Ракетният отговор на Иран срещу няколко държави показва, че рискът от разширяване на конфликта остава изключително висок.