Иран порази Тел Авив с балистична ракета, има жертва и ранени (ВИДЕО)

Според службата за спешна помощ на Израел „Маген Давид Адом“ поне един човек е сериозно ранен от удар на иранска балистична ракета в Тел Авив. Мъж на около 40 години е откаран в болница, гласеше първоначалната информация. Впоследствие се разбра, че жена на около 40 години е починала в събота, 28 февруари, след като е била тежко ранена при удара на иранска балистична ракета, съобщиха израелските спасителни служби, цитирани от Times of Israel.

Израелската служба за спешна помощ съобщи, че е транспортирала в болници мъжа на 40 години, който е в тежко състояние, мъж на 30 години в умерено състояние, жена на 90 години в умерено състояние и 17 други лица с леки наранявания.

Службата съобщава в късните часове на 28 февруари, че продължава да търси други възможни ранени на мястото на инцидента. Медици и сили за сигурност реагират на съобщения за удари от балистични ракети в централната част на Израел.

Сирените продължават да звучат на фона на ракетната атака на Иран срещу страната - пореден ирански отговор днес на стартираната от Израел и САЩ операция "Ревът на лъва".

Иран порази Тел Авив

BREAKING: Iranian missile strikes Tel Aviv. pic.twitter.com/HOb79eGI8D — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Кадри от мястото на удара в Тел Авив показват голям пожар. Седем души са ранени в централната част на Израел, съобщи местният "Канал 12".

Aftermath of the Iranian missile attack that hit Tel Aviv. pic.twitter.com/mzlqjbSDWO — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Прехващачи пък бяха изстреляни от американски и катарски ракетни батареи Patriot, защитаващи военновъздушната база на САЩ "Ал Удейд" в Катар, докато Иран изстреля поредната вълна балистични ракети срещу страната. Военното министерство в Доха обяви, че държавата е била атакувана с 65 ракети и 12 дрона от Иран.

Interceptors launched from U.S. and Qatari Patriot missile batteries defending Al Udeid Air Base as Iran fired another wave of ballistic missiles at Qatar. pic.twitter.com/O2VdaUWNj3 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Катар призовава иранския посланик след атаките на негова територия.

Удари в Кувейт и Дубай

Американската военноморска база в Кувейт беше ударена от 4 ракети и 12 ирански дрона, съобщи междувременно Иранската революционна гвардия. "По време на нашата атака срещу американската военноморска база в Кувейт бяха убити и ранени редица американски военни", твърди гвардията.

Иран удари с дронове и летището в Дубай. Има няколко ранени. Тече евакуация.

Dubai Airport after it was hit by Iranian drone strike.



Several people were injured. https://t.co/IutIoaHa3D pic.twitter.com/Qz7IfW3Xv7 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

BREAKING: Iranian drone strike hits Dubai International Airport.



Evacuations are underway at the airport. pic.twitter.com/kjEwqD5Vyl — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026