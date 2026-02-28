Любопитно:

Иран порази Тел Авив с балистична ракета, има жертва и ранени (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 23:16 часа 1117 прочитания 0 коментара
Иран порази Тел Авив с балистична ракета, има жертва и ранени (ВИДЕО)

Според службата за спешна помощ на Израел „Маген Давид Адом“ поне един човек е сериозно ранен от удар на иранска балистична ракета в Тел Авив. Мъж на около 40 години е откаран в болница, гласеше първоначалната информация. Впоследствие се разбра, че жена на около 40 години е починала в събота, 28 февруари, след като е била тежко ранена при удара на иранска балистична ракета, съобщиха израелските спасителни служби, цитирани от Times of Israel.

Израелската служба за спешна помощ съобщи, че е транспортирала в болници мъжа на 40 години, който е в тежко състояние, мъж на 30 години в умерено състояние, жена на 90 години в умерено състояние и 17 други лица с леки наранявания.

Службата съобщава в късните часове на 28 февруари, че продължава да търси други възможни ранени на мястото на инцидента. Медици и сили за сигурност реагират на съобщения за удари от балистични ракети в централната част на Израел.

Сирените продължават да звучат на фона на ракетната атака на Иран срещу страната - пореден ирански отговор днес на стартираната от Израел и САЩ операция "Ревът на лъва".

Иран порази Тел Авив

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Кадри от мястото на удара в Тел Авив показват голям пожар. Седем души са ранени в централната част на Израел, съобщи местният "Канал 12".

Прехващачи пък бяха изстреляни от американски и катарски ракетни батареи Patriot, защитаващи военновъздушната база на САЩ "Ал Удейд" в Катар, докато Иран изстреля поредната вълна балистични ракети срещу страната. Военното министерство в Доха обяви, че държавата е била атакувана с 65 ракети и 12 дрона от Иран.

Катар призовава иранския посланик след атаките на негова територия.

Още: Историята помни: Тръмп плюеше Обама, че ще атакува Иран. Испания, Норвегия и Оман са против войната

Удари в Кувейт и Дубай

Американската военноморска база в Кувейт беше ударена от 4 ракети и 12 ирански дрона, съобщи междувременно Иранската революционна гвардия. "По време на нашата атака срещу американската военноморска база в Кувейт бяха убити и ранени редица американски военни", твърди гвардията.

Иран удари с дронове и летището в Дубай. Има няколко ранени. Тече евакуация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Израел Тел Авив Иран ирански балистични ракети война Израел война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес