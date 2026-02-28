Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп: Хаменей е мъртъв, ще ми се обадят да питат кого искам за лидер на Иран (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 23:09 часа 901 прочитания 0 коментара
Тръмп: Хаменей е мъртъв, ще ми се обадят да питат кого искам за лидер на Иран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред NBC, че „сме сигурни“, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е мъртъв. „Смятаме, че тази информация е вярна", каза републиканецът. Fox News също цитира американски официален представител, който заяви, че САЩ смятат, че Хаменей и пет до десет от най-висшите ирански лидери са били убити при първоначалния израелски удар в новата подпалена война. За смъртта на аятолаха съобщава и Reuters, позовавайки се на израелски източник.

Иранските държавни информационни агенции отричат и твърдят, че върховният лидер е "непоколебим и твърд в командването на бойното поле".

Още: Reuters: Али Хаменей е мъртъв

Скоро "ще ми се обаждат да ме питат" кой искам да е лидер на Иран

Тръмп добави в интервюто, че „повечето“ хора от висшето ръководство на Иран вече „ги няма“. „Хората, които вземат всички решения, повечето от тях ги няма", бяха точните думи на президента на САЩ.

На въпроса кой ще замести върховния лидер на Иран, Тръмп отговори: „Не знам, но в даден момент ще ми се обадят, за да ме попитат кого бих искал“, и добави: „Казвам го само с лека ирония".

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Припомняме, че според The New York Times Али Хаменей е избрал свой наследник, определил е и цялостна йерархична структура при смърт на повече високопоставени официални лица: Върховният лидер на Иран е избрал кой да го наследи, ако бъде убит.

"Нанесохме огромни щети. Ще им отнеме години да се възстановят", добави още Тръмп за ударите на САЩ и Израел срещу Ислямската република на 28 февруари. Той е говорил с лидерите на Великобритания, Кувейт и Турция.

Още: Тръмп: Иран шикалкавеше и не искаше да се договорим. Каква е стратегията на Иран да се спаси?

Иран порази Тел Авив

Междувременно иранска ракета удари Тел Авив. Кадри от мястото на събитието показват пожар. Седем души са ранени в централната част на Израел, съобщи местният "Канал 12".

Прехващачи пък бяха изстреляни от американски и катарски ракетни батареи Patriot, защитаващи военновъздушната база на САЩ "Ал Удейд" в Катар, докато Иран изстреля поредната вълна балистични ракети срещу страната. Военното министерство в Доха обяви, че държавата е била атакувана с 65 ракети и 12 дрона от Иран.

Още: Историята помни: Тръмп плюеше Обама, че ще атакува Иран. Испания, Норвегия и Оман са против войната

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Али Хаменей Доналд Тръмп Иран война Израел война Иран операция "Ревът на Лъва"
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес