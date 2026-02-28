Тръмп: Хаменей е мъртъв, ще ми се обадят да питат кого искам за лидер на Иран (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред NBC, че „сме сигурни“, че върховният лидер на Иран Али Хаменей е мъртъв. „Смятаме, че тази информация е вярна", каза републиканецът. Fox News също цитира американски официален представител, който заяви, че САЩ смятат, че Хаменей и пет до десет от най-висшите ирански лидери са били убити при първоначалния израелски удар в новата подпалена война. За смъртта на аятолаха съобщава и Reuters, позовавайки се на израелски източник.

Иранските държавни информационни агенции отричат и твърдят, че върховният лидер е "непоколебим и твърд в командването на бойното поле".

Скоро "ще ми се обаждат да ме питат" кой искам да е лидер на Иран

Тръмп добави в интервюто, че „повечето“ хора от висшето ръководство на Иран вече „ги няма“. „Хората, които вземат всички решения, повечето от тях ги няма", бяха точните думи на президента на САЩ.

На въпроса кой ще замести върховния лидер на Иран, Тръмп отговори: „Не знам, но в даден момент ще ми се обадят, за да ме попитат кого бих искал“, и добави: „Казвам го само с лека ирония".

Припомняме, че според The New York Times Али Хаменей е избрал свой наследник, определил е и цялостна йерархична структура при смърт на повече високопоставени официални лица: Върховният лидер на Иран е избрал кой да го наследи, ако бъде убит.

"Нанесохме огромни щети. Ще им отнеме години да се възстановят", добави още Тръмп за ударите на САЩ и Израел срещу Ислямската република на 28 февруари. Той е говорил с лидерите на Великобритания, Кувейт и Турция.

Иран порази Тел Авив

BREAKING: Iranian missile strikes Tel Aviv. pic.twitter.com/HOb79eGI8D — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Междувременно иранска ракета удари Тел Авив. Кадри от мястото на събитието показват пожар. Седем души са ранени в централната част на Израел, съобщи местният "Канал 12".

Aftermath of the Iranian missile attack that hit Tel Aviv. pic.twitter.com/mzlqjbSDWO — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Прехващачи пък бяха изстреляни от американски и катарски ракетни батареи Patriot, защитаващи военновъздушната база на САЩ "Ал Удейд" в Катар, докато Иран изстреля поредната вълна балистични ракети срещу страната. Военното министерство в Доха обяви, че държавата е била атакувана с 65 ракети и 12 дрона от Иран.

Interceptors launched from U.S. and Qatari Patriot missile batteries defending Al Udeid Air Base as Iran fired another wave of ballistic missiles at Qatar. pic.twitter.com/O2VdaUWNj3 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

