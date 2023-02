Жертвите в Турция и Сирия вече са 9000, критики срещу "данък земетресение"

Турските власти последно съобщиха за 6957 загинали и над 34 хиляди ранени. В съседна Сирия жертвите са около 2500, според местни медии, цитиращи здравното министерство и спасителната организация „Белите каски“.

Спасителните екипи прекараха още една мразовита нощ край отломките, за да търсят останали живи хора. 5775 сгради се срутиха в Турция. Там над 7500 войници помагат за операциите по издирването, съобщи AFP.

Десетки държави пратиха помощи, включително и България, която днес изпрати още спасители за южната ни съседка. ООН обяви хуманитарна помощ на стойност 25 милиона долара за Турция и Сирия.

Турският президент Реджеп Ердоган обяви извънредно положение в 10-те най-засегнати провинции и то ще продължи 3 месеца.

Междувременно расте гневът относно „данък земетресение“, наложен от турското правителство преди повече от две десетилетия след силен трус тогава. Той се оценява на 88 млрд. лири (4,6 млрд. долара), които е трябвало да бъдат изразходвани за предотвратяване на бедствия и развитие на службите за спешна помощ. През 1999 г. повече от 17 000 души загинаха при мощно земетресение, което засегна Северозападна Турция.

Въпроси за "специалния данък върху комуникациите", както го наричат властите, се задават при всяко земетресение в Турция. Според турската редакция на BBC обаче правителството никога не е обяснявало публично как се изразходват парите.

"Къде отидоха всичките ни данъци, събирани от 1999 г. насам?", пита 61-годишният Селал Дениз пред AFP. Брат му и племенниците му остават затрупани под развалините.

This girl stayed next to the bodies of her sisters and her mother under the rubble for many hours, and when they took her out, they asked her if there was anyone: “Uncle, my sisters and my mother are here, but they are all dead.”💔 #Syria #Turkey #earthquakes #earthquake #الزلازل pic.twitter.com/WxcF5T31sw