Камиони за сладолед като морги: Болница в Газа се задъхва (ВИДЕО)

Още: Русия се мъчи да поеме юздите за Израел, Саудитска Арабия се разгневи

Ясер Хатаб, съдебен патолог в болницата на мъчениците в Ал-Акса, каза във видеосъобщение, изпратено до CNN в събота, че болницата на мъчениците в Дейр ал Балах не е в състояние да поеме нарастващия брой починали.

Хатаб добави, че някои тела остават неприбрани с дни.

Още: Коментар №2 на седмицата: Войната: Трагедията, която няма край

Повтаряйки молба за помощ, съдебният патолог подчерта, че Газа е в криза.

„Газа се нуждае от хуманитарна помощ“, каза Хатаб, уточнявайки необходимостта от хладилници и медицинско оборудване, както и „ковчези и оборудване за справяне с мъртвите тела“.

Due to the lack of space in the morgues in the Gaza Strip, they are now using even ice cream trucks with freezers to store those who got killed. That is pretty tragic.. pic.twitter.com/Mo3gmtHrsj