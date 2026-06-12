Самолет закачи мачта на летището в Анталия (ВИДЕО)

Драматичен инцидент се разигра на летището в турския курорт Анталия, където самолет удари мачта с крилото си по време на рулиране. На борда на машината са се намирали 267 пътници, които са били успешно евакуирани веднага след сблъсъка.
Според официална информация от авиокомпанията, при инцидента е пострадал един човек, който е получил леки наранявания. Екипите на летището са реагирали своевременно, за да осигурят безопасното напускане на пътниците от самолета.
Пътници на борда споделиха за преживения ужас. По техните думи, веднага след удара в кабината са паднали кислородните маски, а един от панелите на самолета е бил видимо повреден.
Някои от пътуващите са получили панически атаки в следствие на стреса от случилото се.
In Turkey, a plane clipped a mast with its wing at Antalya Airport— NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2026
There were 267 passengers on board, all of whom were evacuated. According to the airline, one person suffered minor injuries.
Passengers said that after the impact, oxygen masks dropped inside the cabin and one… pic.twitter.com/vbqOBKUcWv