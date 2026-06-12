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Самолет закачи мачта на летището в Анталия (ВИДЕО)

12 юни 2026, 13:50 часа 528 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Самолет закачи мачта на летището в Анталия (ВИДЕО)

Драматичен инцидент се разигра на летището в турския курорт Анталия, където самолет удари мачта с крилото си по време на рулиране. На борда на машината са се намирали 267 пътници, които са били успешно евакуирани веднага след сблъсъка.

Според официална информация от авиокомпанията, при инцидента е пострадал един човек, който е получил леки наранявания. Екипите на летището са реагирали своевременно, за да осигурят безопасното напускане на пътниците от самолета.

Пътници на борда споделиха за преживения ужас. По техните думи, веднага след удара в кабината са паднали кислородните маски, а един от панелите на самолета е бил видимо повреден.

Някои от пътуващите са получили панически атаки в следствие на стреса от случилото се.

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Турция самолет Анталия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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