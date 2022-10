САЩ и Южна Корея изстреляха ракети след теста на Пхенян (ВИДЕО)

Изстрелванията са в отговор на това, че във вторник Северна Корея изстреля балистична ракета над Япония за първи път от пет години.

Всяка от двете страни изстреля по две ракети ATACMS, които са поразили прецизно мишените и са показали способността на съюзниците да възпират по-нататъшни провокации, съобщи съвместното военно командване.

По време на съвместно военно учение една от ракетите се е повредила и се е разбила в земята, предизвиквайки паника сред обърканите жители на крайбрежния град Каннин.

Last night's failed missile launch in South Korea is totally being downplayed by the government. This is clearly a massive embarrassment. It doesn't help that confirmation was only made hours after incident occurred. https://t.co/CaDP1u0Vnd