Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)

28 февруари 2026, 11:24 часа 137 прочитания 0 коментара
Иран е предприел удари срещу Катар и Бахрейн, където се намират американски военни бази, съобщават местни медии. Катарските власти съобщиха за прихващане на ракета, докато Бахрейн е претърпял наземни щети. За серия от експлозии в Бахрейн, съобщава и Ал Джазира. Ню Йорк Таймс съобщава, че в Бахрейн се чуват сирени за въздушни удари. Министерството на вътрешните работи на страната призова жителите да „продължат към най-близкото безопасно място“.

Първи удари на Иран срещу Израел

Командни структури

Вестникът отбелязва, че в Бахрейн се намират командни структури на американските военни. Катарското министерство на отбраната обяви за прихващане на иранска ракета в катарското въздушно пространство, съобщи Ал Джазира. Експлозии разтърсиха и Абу Даби. По-рано бе съобщено, че ОАЕ са затворили въздушното си пространство. По информация на телеграм-канала SHOT, следи от експлозиите са били видими в небето близо до петзвездния хотел Rixos Marina.

Тръмп към Ислямската революционна гвардия: Предайте се или ще умерете! (ВИДЕО)

Евгения Чаушева
