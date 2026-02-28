Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО)

Иран е предприел удари срещу Катар и Бахрейн, където се намират американски военни бази, съобщават местни медии. Катарските власти съобщиха за прихващане на ракета, докато Бахрейн е претърпял наземни щети. За серия от експлозии в Бахрейн, съобщава и Ал Джазира. Ню Йорк Таймс съобщава, че в Бахрейн се чуват сирени за въздушни удари. Министерството на вътрешните работи на страната призова жителите да „продължат към най-близкото безопасно място“.

Първи удари на Иран срещу Израел

BREAKING: Explosions reported in Bahrain. pic.twitter.com/hAfR4R4WrR — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Командни структури

Вестникът отбелязва, че в Бахрейн се намират командни структури на американските военни. Катарското министерство на отбраната обяви за прихващане на иранска ракета в катарското въздушно пространство, съобщи Ал Джазира. Експлозии разтърсиха и Абу Даби. По-рано бе съобщено, че ОАЕ са затворили въздушното си пространство. По информация на телеграм-канала SHOT, следи от експлозиите са били видими в небето близо до петзвездния хотел Rixos Marina.

