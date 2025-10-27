След дългогодишно прекъсване: Възстановиха полетите между Индия и Китай

Директните полети между Индия и Китай бяха възстановени повече от пет години след преустановяването им, предаде Франс прес, цитиран от БТА. В Гуанджоу кацна тази сутрин местно време самолет, потеглил от Колката. Това е важен етап в двустранната търговия и знак за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта.

Още: "Следващите седмици": САЩ и Индия подобряват търговията

Първият полет след повече от пет години беше осъществен от компанията „ИндиГо“, която е най-големият индийски въздушен превозвач. Двете страни с най-голямо население на планетата започнаха да се сближават преди няколко месеца след период на ледени отношения заради военен сблъсък по границата им в Хималаите през 2020 г., приключил с жертви.

Възстановяването на директните полети благоприятства контактите между двата народа и допринася за прогресивното нормализиране на двустранния обмен, заяви индийското правителство.

Още: Нарушени отношения: Великобритания няма да търси споразумение за визи с Индия

Защо бяха спрени полетите?

Полетите между двете страни - които бяха около 500 месечно – бяха преустановени заради коронавирусната пандемия и после така и не бяха подновени. Сближаването между Пекин и Делхи става в момент, в който отношенията на Индия със САЩ се влошиха. В края на август президента на САЩ Доналд Тръмп наложи свръхмита от 50 процента на индийския внос в САЩ, обвинявайки Индия, че финансира войната на Русия в Украйна, като купува руски петрол.

От ноември ще има полети и между Делхи и Шанхай и Делхи и Гуанджоу. Полетите между Индия и Хонконг пък никога не бяха преустановени през този период.

Още: "Змия": Тръмп назначи враг на Мъск за посланик в Индия