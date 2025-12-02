"След трагедията, при която загинаха стотици": Хонконг започва независимо разследване

Хонконгският ръководител Джон Ли обяви днес създаването на "независим комитет", който ще разследва причините за пожара, опустошил жилищен комплекс в града миналата седмица и отнел живота на най-малко 151 души, предаде Франс прес. "Ще създам независим комитет, който ще проведе задълбочено и изчерпателно разследване с цел реформиране на строителната система и предотвратяване на подобни трагедии в Хонконг в бъдеще", заяви Джон Ли на пресконференция на английски език, и добави, че комитетът ще бъде председателстван от съдия.

Арестувани

Полицията в Хонконг съобщи, че е арестувала общо 13 души за непредумишлено убийство във връзка с пожара, който избухна в жилищен комплекс миналата седмица и отне живота на най-малко 146 души.

Чан Тунг, директор по престъпността и сигурността на полицията в Хонконг, заяви, че “незабавно са започнали цялостно разследване по линията на непредумишлено убийство“, което е довело до ареста на “общо 13 души, включително 12 мъже и една жена“.

Официални представители обявиха също, че част от външните мрежи, използвани за скелето в жилищния комплекс, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост. “Пробите, взети от седем места на високите, средните и ниските етажи в четири сгради, не отговарят на стандартите за пожароустойчивост“, посочи пред репортери главният секретар на града Ерик Чан.

Междувременно нараства броят на жертвите след трагедията. “Към обяд днес, потвърденият брой на загиналите е 151. Не може да бъде изключена възможността това число да се увеличи“, съобщи полицията.

