Свобода вместо екзекуция: Иран освободи от ареста Ерфан Солтани (ВИДЕО)

Иранският демонстрант Ерфан Солтани беше освободен от ирански затвор под гаранция, обяви днес неговият адвокат Амир Мусахани, предаде Франс прес. Ерфан е на 26 години и беше арестуван в началото на януари по време на потушаване със сила на протестното движение в Иран. В даден момент се появиха информации, че той е бил осъден на смърт и че ще бъде екзекутиран. Вашингтон изрази безпокойство от това и в крайна сметка Иран каза, че Ерфан никога не е бил осъждан на смърт.

BREAKING: 26-year-old Iranian protester Erfan Soltani has been released on bail. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SGhcwbmY9t — Sky News (@SkyNews) February 1, 2026

Ерфан е бил освободен вчера, 31 януари, разказа адвокатът му и допълни, че личните вещи на младия мъж също са били върнати. Гаранцията му е от два милиарда томана (около 10 600 евро), поясни адвокатът, цитиран от БТА.

Иран срещу всички европейски армии

Припомняме, че иранският парламент реши, че всички европейски армии са терористични организации, като в това число влиза и българската. Вземането на решението беше съпроводено от викове "Смърт на Америка".

Още: Последни усилия зад кулисите да няма война САЩ - Иран (ВИДЕО)

Решението е отговор на действията на ЕС - външните министри на страните-членки на Европейския съюз обявиха Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) за терористична организация на 30 януари, след като 4 години имаше дебат за това. Най-много против беше Франция, но в крайна сметка Париж подкрепи инициативата, чиито двигатели бяха Германия и Нидерландия. Съединените щати, Канада и Австралия вече са обявили IRGC за терористична организация.