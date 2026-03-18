Безпощаден Ливърпул показа съвсем друго лице и даде заявка за трофея в Шампионска лига

Шампионът на Англия Ливърпул разгроми турския първенец Галатасарай с 4:0 като домакин в мач реванш от 1/8-финалите на Шампионска лига. Головете отбелязаха Доминик Собослай, Юго Екитике, Райън Гравенберх и Мохамед Салах. С общ резултат 4:1 от двата мача мърсисайдци продължават към четвъртфиналната фаза, където ще се изправят срещу действащия европейски шампион ПСЖ, който ги отстрани през миналия сезон.

Ливърпул елиминира Галатасарай след разгром на "Анфийлд"

Иначе "червените" тотално надиграха Галатасарай, като можеха да отбележат още няколко попадения - направиха фрапантни пропуски, Мохамед Салах изпусна дузпа, а два гола бяха отменени, като за единия останаха сериозни съмнения дали е правилно отменен. Хората на Арне Слот изиграха много силен мач - с множество създадени положения и съвсем различна игра от първия мач, давайки заявка да стигнат далеч в турнира, който са печелили общо 6 пъти.

Първо полувреме

Още в третата минута Ливърпул застраши вратата на Галатасарай, като Доминик Собослай изведе Мохамед Салах в коридор, но египтянинът се засуети в наказателното поле и бе спрян. Атаката продължи и завърши с удар на Юго Екитике от дистанция, който премина доста встрани от целта.

Собослай откри

В 25-ата минута Ливърпул успя да открие резултата. "Червените" направиха заучено изпълнение на ъглов удар, при което топката бе извадена по трева към Доминик Собослай. Той успя да стреля от дъгата на наказателното поле и да порази вратата на Галатасарай, за да изравни общия резултат от двата мача - 1:0!

Куп пропуски от "червените"

В следващите минути Ливърпул направи няколко фрапантни пропуска. Първо защитата на Галатасарай допусна груба грешка, като пас с глава на практика изведе Салах сам срещу вратаря, а той опита да го прехвърли, но Чакър успя да спаси. После пък Вирц можеше да вкара от няколко метра, но не уцели вратата. Последва греда на Макалистър след удар с глава от непосредствена близост до вратата, а накрая хубав удар на Собослай бе спасен.

Салах изпусна дузпа

В добавеното време на първата част Собослай спечели дузпа за Ливърпул, след като изпревари съперник и бе фаулиран. Зад бялата точка застана щатният изпълнител Мохамед Салах, но той направи слаб удар, който бе в обсега на вратаря Чакър, а той съумя да избие топката с крак и да предотврати втори гол във вратата си. Малко след това египтянинът направи и още един пропуск, като пак бе отказан от Чакър.

Второ полувреме

На почивката Галатасарай извърши двойна смяна, като един от заменените бе Виктор Осимен. В 52-ата минута Ливърпул обаче успя да стигне до втори гол. Алексис Макалистър изведе Салах в коридор по десния фланг, а той веднага подаде топката по земя успоредно на голлинията, за да намери Юго Екитике, който успя да вкара за 2:0!

Екитике, Гравенберх и Салах сложиха точка на спора

Само минута по-късно Ливърпул стигна и до трети гол. Хитър пас намери Мохамед Салах в наказателното поле, а той стреля мощно към вратата, но Чакър успя да избие. Кълбото обаче отиде на крака на Райън Гравенберх, който направи добавка и намери опразнената врата, за да направи резултата 3:0!

В 56-ата минута Ливърпул отбеляза още едно попадение. Джереми Фримпонг бе изведен на десния фланг, откъдето центрира остро, а футболистът на Галатасарай Стефан Синго си отбеляза автогол. Попадението обаче бе отменено от ВАР заради засада. Шест минути по-късно Ливърпул все пак стигна до редовен четвърти гол: Салах вкара фамозен гол с удар извън наказателното поле - 4:0!

В 90-ата минута Ливърпул стигна и до пети гол. След центриране в наказателното поле Ван Дайк успя да се извиси по-високо от вратаря Чакър и да се пребори за топката, която падна в краката на Макалистър, а той се разписа. Главният съдия обаче отсъди фал в атака на Ван Дайк срещу вратаря. От повторенията не се видя нарушение, но ВАР така и не се намеси, като останаха сериозни съмнения за това защо голът не е признат.

Преди реванша

Галатасарай отново успя да спре Ливърпул в Истанбул, както го направи и в основната фаза на Шампионска лига, като и в двата случая се наложи с 1:0. Този път срещата бе решена от попадение на водещия нападател на тима Виктор Осимен. Турският гранд дори може да съжалява, че не отбеляза повече попадения, след като игра по-силно от Ливърпул, а Арне Слот има много какво да подобрява за реванша на "Анфийлд".

Сега обаче домакинският фактор ще бъде на страната на Ливърпул. Галатасарай по всяка вероятност ще опита да накъса играта и да попречи на мърсисайдци всячески да се върнат в мача, а "червените" показаха колебания и във Висшата лига, след като не успяха да запишат победи в два поредни мача, взимайки само 1 точка от срещите с Уулвърхямптън и Тотнъм, които са на дъното на таблицата в елита на Англия.

Ливърпул прави четири промени в стартовия си състав за реванша. Ибрахима Конате, Милош Керкез, Уго Екитике и Мохамед Салах се завръщат сред титулярите.

СЪСТАВИ

Ливърпул: Алисон, Ван Дайк, Конате, Керкез, Виртц, Собослай, МакАлистър, Салах, Екитике, Фримпонг, Гравенберх

Галатасарай: Чакър, Бардакджъ, Бое, Синго, Якобс, Торейра, Лемина, Йълмаз, Шалай, Сара, Осимен