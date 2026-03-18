Радар за икономика: Най-важните новини на 18 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 18 март 2026 г.

След кратко затишие: Нов сериозен скок в цената на петрола

Цената на петрола парира сутрешното си поевтиняване и бележи нов сериозен ръст, след като Иран заяви, че някои от енергийните му съоръжения са били атакувани. Държавната телевизия съобщи, че част от гигантското газово находище "Южен Парс", което се споделя с Катар, е било ударено при въздушен удар от САЩ и Израел, както и близките съоръженията на нефтената индустрия Асалуех - ключов пристанищен град на брега на Персийския залив.

Инфлацията в България се забави за пети пореден месец

Годишната инфлация в България се забавя за пети пореден месец и през февруари спада до 2,1 на сто. Това сочат най-новите данни на Евростат за инфлацията в ЕС спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), публикувани днес. През януари инфлацията у нас намаля до 2,3 на сто от 3,5 на сто през декември 2025 г. В сравнение с януари инфлацията в България е отслабнала през февруари, като от 0,6 на сто е спаднала до 0,2 на сто.

Банките ще докладват на НАП кой си открива сметка, НАП ще докладва на банките колко пари имаме

Депутатите от бюджетната комисия гласуваха изненадващи промени в Закона за Националната агенция за приходите. Текстовете се появиха в преходните и заключителни разпоредби при второто четене на новия удължителен закон за бюджета, който ще влезе в сила от 1 април. Според промените търговските банки и доставчиците на платежни услуги всяка седмица ще информират Националната агенция за приходите на кого откриват банкови и платежни сметки, както и на кого предоставят физически или виртуални ПОС-терминали за разплащане. Банките ще докладват на НАП кой си открива сметка, НАП ще докладва на банките колко пари имаме

Законова поправка може да хвърли един милион българи в дългова спирала

Законова поправка може да вкара един милион кредитни и лизингови клиенти в опасност от дългова спирала. Това твърдят от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). По думите им с предложение между първо и второ четене на удължителния бюджет, е вкарана поправка, с която на търговските банки се дава достъп до системата за справочна и удостоверителна информация (REGIX), данни до Регистъра на заетостта, както и данни за осигурените лица.

Опростени процедури и бърза регистрация: Предлагат единни корпоративни правила за целия ЕС

Европейската комисия (ЕК) представи днес своето предложение за нов единен набор от корпоративни правила за акционерните дружества - EU Inc. Така ЕК поставя основата и отправната точка за т. нар. 28-и режим на ЕС. Той представлява правна рамка на равнище ЕС, която позволява на предприятията да оперират по единен набор от правила във всички държави членки, вместо да се съобразяват с законодателствата на отделните страни

