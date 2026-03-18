Жена загина след инцидент с автобус във Варна

Трагичен инцидент във Варна. 46-годишна жена е паднала, слизайки от автобус, на градския транспорт във варненския квартал “Виница”. По първоначална информация при потеглянето автобусът е минал през нея. Жената е починала.
Инцидентът е станал около 15.45. От полицията са иззели записите от видеокамерите в района, за да се установи какво се е случило. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на градския автобус са отрицателни.
