Жена загина след инцидент с автобус във Варна

Трагичен инцидент във Варна. 46-годишна жена е паднала, слизайки от автобус, на градския транспорт във варненския квартал “Виница”. По първоначална информация при потеглянето автобусът е минал през нея. Жената е починала.

Още: Жена пострада при взрив на газова бутилка в апартамент в Русе

Инцидентът е станал около 15.45. От полицията са иззели записите от видеокамерите в района, за да се установи какво се е случило. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на градския автобус са отрицателни.

Още: Блъснато дете на пешеходна пътека в Пловдив