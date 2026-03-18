Атака срещу най-голямото газово находище в света и нов сериозен скок в цената на петрола

Цената на петрола парира сутрешното си поевтиняване и бележи нов сериозен ръст, след като Иран заяви, че някои от енергийните му съоръжения са били атакувани. Държавната телевизия съобщи, че част от гигантското газово находище "Южен Парс", което се споделя с Катар и е най-голямото в света, е било ударено при въздушен удар от САЩ и Израел, както и близките съоръженията на нефтената индустрия Асалуех - ключов пристанищен град на брега на Персийския залив, който е от стратегическо значение за енергийния сектор на целия регион, предаде Блумбърг. Иранците моментално се заканиха, че ще отвърнат реципрочно и призоваха работещите в петролната индустрия на ОАЕ, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия да се евакуират.

🚨 BREAKING: Gas fields are on fire in Iran



Footage shows facilities in South Pars after strikes by Israel and the United States.

Iran's largest gas processing facility in Iran’s South Pars field in Bushehr province, a critical hub producing about 75% of the country’s natural gas and supplying most power generation, is ablaze.



At the same time, Iran's Revolutionary Guards issue evacuation warnings for…

Цените

След новината фючърсите на петрол Брент поскъпнаха с цели 5,5 на сто до 109 долара за барел

Тези на американския лек суров петрол се повишиха с 3 на сто до 99 долара за барел.

Междувременно държавите от Персийския залив все още предприемат заобиколни решения за Ормузкия проток, като трафикът през жизненоважния воден път е на практика спрял - от началото на войната са преминали само 90 танкера.

По-рано днес стана ясно, че Ирак ще възобнови износа чрез тръбопровод, който свързва полуавтономния регион Кюрдистан със средиземноморското пристанище Джейхан в Турция. Но пренасочването може да транспортира само малка част от иракския петрол, чието производство е спаднала до около една трета от нивата преди войната.

"Непосредственото въздействие на потенциалното затваряне на Ормузкия проток, нещо, което американската администрация може би е подценила значително, е по-високата цена на енергията. Целите на САЩ в Иран остават неясни и краят на конфликта не се вижда", каза Тамаш Варга, анализатор в брокерската компания PVM.

А през това време говорителката на Белия дом Каролайн Левит посочи, че няма промяна сред настроението на страните-членове на НАТО и те не са тръгнали да помагат на Доналд Тръмп да осигури абсолютно безопасност при преминаването на Ормузкия проток. Левит влезе в познатия от Тръмп тон - това е по-важно за тях, не за САЩ, САЩ са нетен износител на петрол и газ:

White House on Iran:



We don't need the Strait of Hormuz for our energy here at home for the American people.