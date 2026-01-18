Лайфстайл:

Първа екзекуция в Иран по време на настоящите протести? Смесени сигнали за Ерфан Солтани

Европейски адвокати твърдят, че 26-годишният Ерфан Солтани е бил екзекутиран в Иран – първи подобен случай по време на настоящата вълна от протести срещу режима на аятоласите. Информацията обаче не е потвърдена, а напротив – появяват се сигнали, че мъжът е жив и е в добро състояние. Властта в Ислямската република обвини Солтани, задържайки го при мащабните демонстрации, но екзекуцията му, планирана за миналата сряда, не бе изпълнена. Американският президент Доналд Тръмп се похвали, че заради неговите заплахи Техеран е спрял изпълнението на мярката.

Солтани е добре, твърди роднина

На фона на данните, че Солтани вече е мъртъв, член на семейството му и правозащитна организация твърдят противното. Казват, че мъжът е в добро физическо здраве и е успял да се срещне със семейството си.

Сомайе - роднина на 26-годишния Ерфан Солтани, която отказва да бъде назована с пълното си име поради съображения за сигурност, заяви в неделя пред CNN, че е получила вести от семейството си в Иран, че Солтани е жив и е успял да се срещне с близките си. „Моля всички да помогнат за освобождаването на Ерфан“, казва тя във видеосъобщение. 

Hengaw - правозащитна организация със седалище в Норвегия - също потвърди в неделя кратката среща със семейството, добавяйки, че Солтани е в „добро физическо здраве“.

Снимка: Getty Images

Държавният департамент на САЩ и член на семейството на мъжа по-рано изразиха опасения, че Иран може да екзекутира Солтани.

Според базираната в САЩ Агенция за новини на активисти за правата на човека (HRANA) от началото на протестите в Иран са арестувани над 24 000 души.

Иранската съдебна власт потвърди, че Солтани е бил арестуван на 10 януари и официално обвинен в „събрание и заговор срещу вътрешната сигурност на страната“, както и в „пропагандни дейности“ срещу режима, твърди държавната медия Ислямска република Иран (IRIB). Съдебната власт обаче посочи, че Солтани не е бил осъден на смърт.

Димитър Радев
