Иран изпълни заканата си: Удари рафинерия за втечнен природен газ в Катар (ВИДЕО)

Иран атакува рафинерията за втечнен природен газ „Рас Лафан“ на Катар. В заявление QatarEnergy потвърдиха, че тази вечер Индустриалният град Рас Лафан е бил обект на ракетни атаки. Екипите за спешно реагиране са били изпратени незабавно, за да потушат избухналите пожари, като са причинени значителни щети. Към настоящия момент няма данни за жертви.
Припомняме, че през изминалата нощ САЩ и Израел атакуваха гигантското газово находище "Южен Парс", което се споделя с Катар и е най-голямото в света. Под ударите е попаднал и важният за нефтената индустрия на Иран Асалуех – ключов пристанищен град на брега на Персийския залив, който е от стратегическо значение за енергийния сектор на целия регион, предаде Блумбърг. Иранците моментално се заканиха, че ще отвърнат реципрочно и призоваха работещите в петролната индустрия на ОАЕ, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия да се евакуират.
Ударът по „Южен Парс“ е първият случай, в който е атакуван добивът на природен газ в Иран. Държавните медии по-рано съобщиха, че съоръженията осигуряват над две трети от вътрешното газово потребление на страната.
Под ирански обстрел попадна и столицата на Саудитска Арабия Рияд. Според министерството на отбраната на страната четири балистични ракети са били прехванати и унищожени. Отломки от ударените ракети са паднали в различни райони на столицата и първоначалните оценки сочат, че няма щети или жертви. Съобщава се обаче за възникнали пожари.
Ответните атаки идват, след като иранският президент Масуд Пезешкиан осъди насочването на атаките към енергийна инфраструктура. „Тези агресивни действия няма да донесат никакви печалби за ционистко–американския враг и неговите поддръжници. Напротив, те ще усложнят ситуацията и могат да доведат до неконтролируеми последствия, чиито ефекти се простират, за да погълнат целия свят“, предупреди той.
I strongly condemn attacking Iran’s energy infrastructure. Such aggressive acts will yield nothing for the Zionist–American enemy & their supporters. This will complicate the situation & could have uncontrollable consequences, the scope of which could engulf the entire world. https://t.co/FGtTZZjA6Y— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 18, 2026