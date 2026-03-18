Войната в Украйна:

Иран готви голямо отмъщение с акцент "петрол", а Тръмп и говорителката му каканижат за Ормуския проток (ВИДЕО)

18 март 2026, 18:17 часа 559 прочитания 0 коментара
Иран готви голямо отмъщение с акцент "петрол", а Тръмп и говорителката му каканижат за Ормуския проток (ВИДЕО)

"Петролните съоръжения, свързани с Америка, вече са наравно с американските бази и ще бъдат подложени на обстрел с пълна сила". Това обяви комодор Алиреза Тангсири, командир на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран. А изявлението дойде след атака срещу най-голямото иранско и световно газово находище "Южен Парс", която Иран счита, че е извършена от Израел - в находището избухна голям пожар.

Тангсири посъветва всички граждани и работници да избягват тези съоръжения в Близкия изток, като това изявление, както и по-ранни ирански предупреждения за евакуация, предполагат предстоящи удари от страна на Иран срещу петролни и газови съоръжения в Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Saudi Aramco вече реагира на заплахата, спасявайки персонала от находищата "Самреф" и "Джубайл", но не само - в Катар и ОАЕ също евакуираха работещите в газовото находище "Ал Хосн" и петролнохимическия комплекс "Месайед".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

А докато това се случва, американският президент Доналд Тръмп не спира упражненията си по логорея, точно както и всичките му "придворни" покрай него, като например говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Тръмп се развихри в Truth Social - какво ли щяло да стане, ако САЩ спасели окончателно ситуацията в Ормузкия проток и дали тогава нямало "съюзниците", които сега не откликват на призива му да помагат за подсигуряване на протока, да се разбързат. А Левит посочи, че няма промяна сред настроението на страните-членове на НАТО и те не са тръгнали да помагат на Доналд Тръмп да осигури абсолютно безопасност при преминаването на Ормузкия проток. Левит влезе в познатия от Тръмп тон - това е по-важно за тях, не за САЩ, САЩ са нетен износител на петрол и газ:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Иран петрол Ормузкия пролив Ормузки проток цена на петрола Saudi Aramco война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес