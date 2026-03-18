Иран готви голямо отмъщение с акцент "петрол", а Тръмп и говорителката му каканижат за Ормуския проток (ВИДЕО)

"Петролните съоръжения, свързани с Америка, вече са наравно с американските бази и ще бъдат подложени на обстрел с пълна сила". Това обяви комодор Алиреза Тангсири, командир на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция на Иран. А изявлението дойде след атака срещу най-голямото иранско и световно газово находище "Южен Парс", която Иран счита, че е извършена от Израел - в находището избухна голям пожар.
Commodore Alireza Tangsiri, the Commander of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGCN), has said in a statement following this morning’s Israeli strikes against energy infrastructure in Southern Iran:— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026
"With the target bank updated, oil facilities associated with…
Israel struck Iran’s largest natural gas processing plant in the southwest of the country in a coordinated operation with the United States. Two senior Israeli officials said to Axios the strike was carried out with US approval. #Iran pic.twitter.com/sd1L5Z5eOi— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026
Тангсири посъветва всички граждани и работници да избягват тези съоръжения в Близкия изток, като това изявление, както и по-ранни ирански предупреждения за евакуация, предполагат предстоящи удари от страна на Иран срещу петролни и газови съоръжения в Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. Saudi Aramco вече реагира на заплахата, спасявайки персонала от находищата "Самреф" и "Джубайл", но не само - в Катар и ОАЕ също евакуираха работещите в газовото находище "Ал Хосн" и петролнохимическия комплекс "Месайед".
А докато това се случва, американският президент Доналд Тръмп не спира упражненията си по логорея, точно както и всичките му "придворни" покрай него, като например говорителката на Белия дом Каролайн Левит. Тръмп се развихри в Truth Social - какво ли щяло да стане, ако САЩ спасели окончателно ситуацията в Ормузкия проток и дали тогава нямало "съюзниците", които сега не откликват на призива му да помагат за подсигуряване на протока, да се разбързат. А Левит посочи, че няма промяна сред настроението на страните-членове на НАТО и те не са тръгнали да помагат на Доналд Тръмп да осигури абсолютно безопасност при преминаването на Ормузкия проток. Левит влезе в познатия от Тръмп тон - това е по-важно за тях, не за САЩ, САЩ са нетен износител на петрол и газ:
Confusing post this morning from President Trump regarding Iran and the “Straight” of Hormuz. pic.twitter.com/LkuNmqKGWF— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026
Speaking this morning on Fox News, White House Press Secretary Karoline Leavitt stated that the United States does not need the Strait of Hormuz, and efforts to reopen it would provide more of a benefit to Europe and the NATO, adding that, “Of course we want the Strait to be open… pic.twitter.com/QwyQFeb4j5— OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026