Израел удари ключово пристанище, използвано за обмен на военна техника между Русия и Иран (ВИДЕО)

18 март 2026, 23:19 часа 496 прочитания 0 коментара
Израел нанес удар по пристанището Бандар Анзали в северен Иран на Каспийско море. По първоначални данни, атаката е била срещу съоръжение, използвано от Русия и Иран за морски транспорт и доставки на оръжия. Пристанището се използва за логистични операции от началото на войната в Украйна. 

Израел обяви, че Съединените щати трупат сили, за да отблокират корабоплаването в Ормузкия пролив. Според Тел Авив, очаква се подобна операция да отнеме около две седмици.

По-рано Иран атакува рафинерия за втечнен природен газ в Катар. Мощният удар е нанесъл сериозни щети на съоръжението. В социалните мрежи вече се появиха първи сателитни снимки от последствията от ракетния удар срещу рафинерията „Рас Лафан“ в Катар. От тях се виждат няколко попадения в съоръжението, което е най-големият комплекс за преработка на газов кондензат в света.

Катар реагира остро на атаката. "Изразяваме своето силно осъждане и осъждане на открития ирански удар срещу Индустриалния град Рас Лафан, който предизвика пожари, довели до значителни щети в съоръжението. Разглеждаме това нападение като опасна ескалация, грубо нарушение на суверенитета ни и пряка заплаха за нейната национална сигурност и регионалната стабилност. Катар запазва правото си да отговори", се казва в остра позиция.

Техеран организира удари и по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Според местинет власти, към града са били изстреляни четири балистични ракети, но те са били прехванати от саудитската противовъздушна отбрана. 

Днес бе съобщено, че Доналд Тръмп все още не е решил дали да изпрати американски войски в Иран, за да се си осигури контрола над ядрения материал на страната. По неофициални данни, Техеран вероятно разполага с около 400 килограма обогатен на около 60 уран.

Според информацията, Пентагонът е подготвил варианти за снеткавична наземна операция, но остават ключови въпроси — включително местоположението на обогатения уран на Иран и неясното ръководство вътре в самия Иран. САЩ смятат, че иранската армия е отслабена, но се притесняват, че тя може да наруши корабоплаването на петрол в Ормузкия проток, като използва мини, предава CBS News.

Същевременно директорът на ЦРУ Джон Ратклиф обяви, че към началото на март Иран е представлявал незабавна заплаха за САЩ. Именно тогава Доналд Тръмп реши да нареди мащабни удари срещу Иран. 

Заповедта за атака на американския президент защити и шефът на разузнаването Тулси Габард. "Единственият човек, който може да определи какво е или не е непосредствена заплаха, е президентът", заяви тя.

От своя страна вицепрезидентът Джей Ди Ванс не пропусна да се изкаже ласкаво за Тръмп. "Президентът не е заинтересован да ни въвлича в подобни дългосрочни блата, каквито сме виждали през последните години. Аз познавам Тръмп и това изобщо не е риск с него", заяви той по повод опасенията, че САЩ могат да затънат в дълга битка в Близкия изток.

Освен това Ванс омаловажи ефекта от операцията срещу Иран върху цените на бензина. "Имате хора по целия свят, които са се фокусирали върху измамите със „зелената“ енергия. Това е много по-рисковано и засяга много повече цените от нас", заяви вицепрезидентът. 

Елин Димитров Отговорен редактор
