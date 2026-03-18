Израел удари ключово пристанище, използвано за обмен на военна техника между Русия и Иран (ВИДЕО)

Израел нанес удар по пристанището Бандар Анзали в северен Иран на Каспийско море. По първоначални данни, атаката е била срещу съоръжение, използвано от Русия и Иран за морски транспорт и доставки на оръжия. Пристанището се използва за логистични операции от началото на войната в Украйна.
Израел обяви, че Съединените щати трупат сили, за да отблокират корабоплаването в Ормузкия пролив. Според Тел Авив, очаква се подобна операция да отнеме около две седмици.
BREAKING: A fire has broken out at Qatar's Ras Laffan refinery following an Iranian attack.
По-рано Иран атакува рафинерия за втечнен природен газ в Катар. Мощният удар е нанесъл сериозни щети на съоръжението. В социалните мрежи вече се появиха първи сателитни снимки от последствията от ракетния удар срещу рафинерията „Рас Лафан“ в Катар. От тях се виждат няколко попадения в съоръжението, което е най-големият комплекс за преработка на газов кондензат в света.
Qatar's Ras Laffan isn't just a refinery. It's one of the most important energy hubs in the world.
Qatar exports ~20% of the world’s LNG, and almost all of it goes through Ras Laffan.
It's the core of Qatar’s economy. It processes gas from the North Field (world’s largest gas… https://t.co/J9ZCYmMiky
Катар реагира остро на атаката. "Изразяваме своето силно осъждане и осъждане на открития ирански удар срещу Индустриалния град Рас Лафан, който предизвика пожари, довели до значителни щети в съоръжението. Разглеждаме това нападение като опасна ескалация, грубо нарушение на суверенитета ни и пряка заплаха за нейната национална сигурност и регионалната стабилност. Катар запазва правото си да отговори", се казва в остра позиция.
The State of Qatar expresses its strong condemnation and denunciation of the blatant Iranian attack targeting Ras Laffan Industrial City, which caused fires resulting in significant damage to the facility.
Qatar considers this attack a dangerous escalation, a… https://t.co/Jqdx04sVUc
Техеран организира удари и по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Според местинет власти, към града са били изстреляни четири балистични ракети, но те са били прехванати от саудитската противовъздушна отбрана.
BREAKING: Iranian missiles have struck multiple points in Riyadh, Saudi Arabia.
Днес бе съобщено, че Доналд Тръмп все още не е решил дали да изпрати американски войски в Иран, за да се си осигури контрола над ядрения материал на страната. По неофициални данни, Техеран вероятно разполага с около 400 килограма обогатен на около 60 уран.
Според информацията, Пентагонът е подготвил варианти за снеткавична наземна операция, но остават ключови въпроси — включително местоположението на обогатения уран на Иран и неясното ръководство вътре в самия Иран. САЩ смятат, че иранската армия е отслабена, но се притесняват, че тя може да наруши корабоплаването на петрол в Ормузкия проток, като използва мини, предава CBS News.
Същевременно директорът на ЦРУ Джон Ратклиф обяви, че към началото на март Иран е представлявал незабавна заплаха за САЩ. Именно тогава Доналд Тръмп реши да нареди мащабни удари срещу Иран.
Заповедта за атака на американския президент защити и шефът на разузнаването Тулси Габард. "Единственият човек, който може да определи какво е или не е непосредствена заплаха, е президентът", заяви тя.
The only person who can determine what is or is not an imminent threat is the President.
От своя страна вицепрезидентът Джей Ди Ванс не пропусна да се изкаже ласкаво за Тръмп. "Президентът не е заинтересован да ни въвлича в подобни дългосрочни блата, каквито сме виждали през последните години. Аз познавам Тръмп и това изобщо не е риск с него", заяви той по повод опасенията, че САЩ могат да затънат в дълга битка в Близкия изток.
Trump is not interested in getting us in the kind of long-term quagmires that we have seen in the past years.
I know Trump, and that is not a risk with him at all.
Освен това Ванс омаловажи ефекта от операцията срещу Иран върху цените на бензина. "Имате хора по целия свят, които са се фокусирали върху измамите със „зелената“ енергия. Това е много по-рисковано и засяга много повече цените от нас", заяви вицепрезидентът.
You've got people all over the world who focused on green energy scams, and they are hurt a lot more than we are.