Израел обяви още един министър в Иран за елиминиран и каза: Убиваме наред без допълнително одобрение (ВИДЕО)

Иранският министър на разузнаването и специалните служби Есмаил Хатиб е бил убит при пореден израелски въздушен удар. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви това в кратко изявление преди началото на оперативна среща в Тел Авив. Той добави, че враговете на Израел трябва да очакват още много изненади.
По думите на Кац, израелската армия (ЦАХАЛ - Израелските сили за отбрана) имат разрешение да убиват ирански лидери и ирански военни командири веднага щом има възможност за това, без да чакат допълнително одобрение от по-високо ниво.
Significant surprises are expected today across all fronts that will escalate the war to a new level.
Israel said it killed Iran's Intelligence Minister Esmaeil Khatib in a precision airstrike in Tehran. Khatib led Iran's primary intelligence body responsible for surveillance, espionage, and covert operations.
Есмаил Хатиб е министър на разузнаването на Иран от 2021 г. и е смятан за близък съюзник на семейство Хаменей, далеч от "реформаторските" кръгове, свързани с настоящия ирански президент Масуд Пезешкиан. Новина, че Хатиб е бил убит тръгна още преди Кац да говори, но тя беше отречена от Техеран.
Пак преди Кац да говори, иранският външен министър Абас Арагчи заяви следното в поредното интервю - не знам защо Израел и САЩ още не могат да разберат, че Иран има силна политическа структура на управление, със силни институции, която не зависи от една или друга фигура. "Нямаше по-важен човек от Върховния лидер и след като беше убит, системата продължи да работи и веднага дойде заместник", каза Арагчи, който уточни, че винаги ще има кой да заеме овакантена заради поредна успешна израелска или американска операция властова позиция:
I do not know why the Americans and the Israelis still have not understood this point.
The funeral of Ali Larijani and other officials killed by Israel has begun in Tehran.
Още: НАТО разположи допълнителни Patriot в Турция (ВИДЕО)
Иран не спира да хапе
Близо 200 души са хоспитализирани в Израел след ирански удари с ракети и дронове, съобщи израелското здравно министерство. Общо става въпрос за 192 души за последните 24 часа.
Според информацията, състоянието на четирима от ранените се счита за умерено. Други 177 души са били приети с "леки наранявания". Състоянието на останалите 11 ранени не е уточнено.
Министерството също така заяви, че от началото на войната общо 3727 ранени са се нуждаели от болнично лечение.
Още: Тежка здравна криза застрашава САЩ заради Иран. Ирански дронове атакуват като в "Междузвездни войни" (ВИДЕО)