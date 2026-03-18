18 март 2026, 23:06 часа 928 прочитания 0 коментара
Директорът на БАБХ за училищните закуски: Това, което се предлага, е наистина много ниско качество

Случай с жестокост спрямо куче предизвика широк отзвук в социалните мрежи. В тях се разпространиха кадри с ужасно отношение към четириногото, което е влачено по улиците от мъж в село Овчарци. Темата коментира пред bTV изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски.

"Колегите отидоха на място. Извършена е проверка. Това, което са констатирали, е добро здравословно състояние. Няма видими следи. Обаче това, което се вижда на кадрите, е абсолютно недопустимо и покъртително. По тази тема работим от известно време с неправителствени организации, като се стремим да разширим правомощята на самата агенция и самата реакция да бъде в по-широк мащаб", обясни той.

"В случая нашата дейност като институция е извършена, направени са проверките, утре ще бъдат върчени актове. Оттук нататък разчитаме и прокуратурата да се намеси за тази жестокост", посочи той.

Качеството на училищните закуски

А плесен в училищни закуски и нарушения в храните откри БАБХ при 430 проверки. Ангел Мавровски обясни, че става въпрос за сандвичи. "Другото е несъответствие изобщо в самите храни. Наличие на растителни мазнини, което по наредба е също недопустимо. Това, което се предлага, е наистина в много ниско качество", обясни той.

Директорът на БАБХ потвърди, че има констатации, че имитиращи млечни продукти се използват в българските училища. Проверките продължават.

Шап в Кипър

"На Кипър има констатирани над 40 огнища вече на заболяването шап. От вчера има и потвърдено огнище на остров Лесбос. Това довежда до свикване на кризисен щаб на самата агенция, започваме усилена работа. Утре сутринта пристигат колегите, директори и началник-отдели от цяла България в София. Ще извършим едно събрание, за да имаме точен инструктаж как да се действа", обясни Ангел Мавровски.

"Днес получих притеснителни сигнали от фермери от Ловешко и Плевенско, че млякото дори не им се изкупува. И са изправени буквално пред фалит или пред ликвидиране на стадата", посочи още той.

Елин Димитров Отговорен редактор
Училища БАБХ насилие над животни кучета закуски Ангел Мавровски
