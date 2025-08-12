Войната в Украйна:

Тесни връзки: Председателят на Държавната дума отива на посещение в Северна Корея

12 август 2025, 11:31 часа 231 прочитания 0 коментара
Председателят на Държавната дума - долната камара на руския парламент, Вячеслав Володин ще бъде на посещение в Северна Корея в четвъртък и петък, 14-15 август, съобщават от неговата канцелария, цитирана от Франс прес. Володин ще посети Пхенян начело на руска делегация, която пристига в КНДР по покана на севернокорейското Върховно народно събрание, за да участва "в тържествата по случай 80-ата годишнина от Освобождението на Корея", се казва в изявление на Държавната дума.

Русия и Северна Корея засилиха военното си сътрудничество през последните години, като КНДР предоставя оръжия и войници в подкрепа на руските сили, които нахлуха в Украйна през февруари 2022 г.

Двете страни подписаха споразумение за взаимна отбрана по време на посещението на руския диктатор Владимир Путин в Северна Корея миналата година.

Севернокорейски войници воюваха заедно с руските сили в сраженията в руската Курска област, в която миналото лято нахлуха украински сили.

В средата на миналия месец по време на посещение в КНДР на руския външен министър Сергей Лавров севернокорейският лидер Ким Чен Ун за пореден път увери, че Пхенян безусловно подкрепя Русия срещу Украйна.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Русия Северна Корея Държавна Дума Вячеслав Володин информация 2025
