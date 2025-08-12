Тесни връзки: Председателят на Държавната дума отива на посещение в Северна Корея

Председателят на Държавната дума - долната камара на руския парламент, Вячеслав Володин ще бъде на посещение в Северна Корея в четвъртък и петък, 14-15 август, съобщават от неговата канцелария, цитирана от Франс прес. Володин ще посети Пхенян начело на руска делегация, която пристига в КНДР по покана на севернокорейското Върховно народно събрание, за да участва "в тържествата по случай 80-ата годишнина от Освобождението на Корея", се казва в изявление на Държавната дума.

Русия и Северна Корея засилиха военното си сътрудничество през последните години, като КНДР предоставя оръжия и войници в подкрепа на руските сили, които нахлуха в Украйна през февруари 2022 г.

Двете страни подписаха споразумение за взаимна отбрана по време на посещението на руския диктатор Владимир Путин в Северна Корея миналата година.

Севернокорейски войници воюваха заедно с руските сили в сраженията в руската Курска област, в която миналото лято нахлуха украински сили.

В средата на миналия месец по време на посещение в КНДР на руския външен министър Сергей Лавров севернокорейският лидер Ким Чен Ун за пореден път увери, че Пхенян безусловно подкрепя Русия срещу Украйна.

