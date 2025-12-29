Войната в Украйна:

"Смърт на диктатора": Протестиращи поискаха смяна на режима в Техеран (ВИДЕО)

Масови протести избухнаха в много градове на Иран. Демонстрантите настояват за оттеглянето на върховния лидер Али Хаменей и призиват за завръщането на управлението на династията Пахлави и по-точно на сина на покойния вече Мохамед Реза Пахлави, който управляваше преди Ислямската революция от 1979 г. Сега погледите на недоволните са отправени към наследника му Реза Пахлави, който се намира в изгнание в САЩ. Според доклади израелското разузнаване е насърчило иранците да продължат въстанието, наричайки това „последната битка“.

Повод за митингите стана отслабването на курса на иранския риал спрямо долара, което предизвика недоволство сред търговците. Започна стачка. Иранската опозиция призовава да се излиза на протести в цялата Ислямска република. Протестиращите скандираха: „Смърт на диктатора“ и „Това е последната битка, Пехлеви ще се върне“, предават местните канали.

Пехлеви е иранската шахска династия, управлявала в Иран до свалянето й в резултат на ислямската революция през 1979 г.

