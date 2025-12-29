"Смърт на диктатора": Протестиращи поискаха смяна на режима в Техеран (ВИДЕО)

Масови протести избухнаха в много градове на Иран. Демонстрантите настояват за оттеглянето на върховния лидер Али Хаменей и призиват за завръщането на управлението на династията Пахлави и по-точно на сина на покойния вече Мохамед Реза Пахлави, който управляваше преди Ислямската революция от 1979 г. Сега погледите на недоволните са отправени към наследника му Реза Пахлави, който се намира в изгнание в САЩ. Според доклади израелското разузнаване е насърчило иранците да продължат въстанието, наричайки това „последната битка“.

Повод за митингите стана отслабването на курса на иранския риал спрямо долара, което предизвика недоволство сред търговците. Започна стачка. Иранската опозиция призовава да се излиза на протести в цялата Ислямска република. Протестиращите скандираха: „Смърт на диктатора“ и „Това е последната битка, Пехлеви ще се върне“, предават местните канали.

Mass protests are erupting across Iran against Supreme Leader Khamenei, with demonstrators calling for the return of the Pahlavi monarchy, which ruled before the 1979 Islamic Revolution. Israeli intelligence has reportedly encouraged Iranians to continue the uprising, calling… pic.twitter.com/LlVYkxC1YG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 29, 2025

Пехлеви е иранската шахска династия, управлявала в Иран до свалянето й в резултат на ислямската революция през 1979 г.

Още: Израел се оплака на САЩ: Ирански учения може да са прикритие за изненадваща атака (ВИДЕО)