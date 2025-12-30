Кабинетът подаде оставка:

Тръмп потвърди: Ударихме цел във Венецуела

30 декември 2025, 00:37 часа 329 прочитания 0 коментара
Тръмп потвърди: Ударихме цел във Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди нанасянето на военен удар срещу съоръжение във Венецуела, за което се твърди, че е използвано за наркотрафик, предаде ДПА. „Имаше голяма експлозия в района на дока, където товарят лодките с наркотици“, заяви Тръмп преди среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в резиденцията си във Флорида. „Ударихме всички лодки, а сега ударихме и района“, продължи той. Не беше ясно веднага каква цел е била поразена, както и коя американска агенция е действала, отбелязва на свой ред Ройтерс.

На въпроса дали ЦРУ е извършило атаката, Тръмп отговори: „Не искам да казвам това. Знам точно кой е бил, но не искам да казвам кой е бил“. Американският президент по-рано заяви, че е упълномощил ЦРУ да извършва тайни операции във Венецуела, предаде БТА. ЦРУ, Белият дом и Пентагонът не са дали публични разяснения по тези коментари по искане на Ройтерс. Венецуелското правителство също не е коментирало инцидента, описан от Тръмп.

Американските военни атакуваха няколко лодки в Карибите през последните месеци, за които се твърди, че превозват наркотици, като същевременно разположиха военни, бойни кораби и авиация в региона, напомня ДПА. Докато американската администрация оправдава тези действия като част от борбата срещу наркокартелите, венецуелският президент Николас Мадуро определя случващото се като опит за налагане на промяна на режима в страната.

През октомври Тръмп публично потвърди, че е дал разрешение за тайни операции на ЦРУ във Венецуела. През последните седмици американските сили поеха контрола и над няколко танкера, превозващи венецуелски петрол.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Венецуела въздушен удар
