30 декември 2025, 00:45 часа 207 прочитания 0 коментара
Тръмп: Надявам се втората фаза на мирния план за Газа да влезе в действие много бързо

Бенямин Нетаняху е "труден понякога", заяви днес американският президент Доналд Тръмп, посрещайки израелския министър-председател в имението си в Мар-а-Лаго, в щата Флорида, предаде Ройтерс.

Двамата заявиха заедно, че радикалната палестинска групировка "Хамас", чието нападение на 7 октомври 2023 г. срещу израелска територия даде началото на двугодишната война в ивицата Газа, трябва да се разоръжи. Тръмп добави, че се надява втората фаза на мирния му план за анклава да влезе в действие "много бързо".

