30 декември 2025, 00:20 часа 442 прочитания 0 коментара
Арестуваха наш известен режисьор на магистрала "Тракия"

Режисьорът Валери Милев е арестуван за шофиране след употреба на наркотици. Той е задържан на 28 декември зад волана на лек автомобил "Ауди А8" на магистрала "Тракия" в района на Костенец, съобщи "24 часа". Според информацията, Милев бил спрян на магистралата за рутинна проверка, след като полицаите забелязали, че кара странно - престроявал се от една в друга лента, без да изпреварва. Направени са тестове за алкохол и наркотици, като вторият отчел наличие на кокаин и амфетамин.

51-годишният режисьор е отведен в ареста на Районното полицейско управление в Костенец. Лекият автомобил, който Валери Милев е управлявал, не е негова собственост, а на известна автокъща, която търгува с луксозни возила. Милев е известен с работата си с Ицо Хазарта, Ъпсурт, поп фолк певиците Емилия и Камелия, както и със Слави Трифонов и "Ку-ку бенд".

Според приетите преди 2 години промени в Наказателния кодекс освен "лишаване от свобода" и глоба от 200 до 1000 лева, шофьор, задържан зад волана с концентрация на алкохол в кръвта, по-висока от 1,2 промила или след употреба на наркотици, се наказва с отнемане на автомобила му в полза на държавата. Ако шофьорът не е собственик на автомобила, който управлява, той ще трябва да плати на държавата сума, равна на стойността на превозното средство.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Магистрала Тракия арест Амфетамини режисьор кокаин
