Великата китайска стена се превърна в епична ледена пързалка (ВИДЕО)

Великата китайска стена се превърна в епична ледена пързалка. С настъпването на зимата в Средното царство се появява ново сезонно забавление - пързаляне по най-дългата ледена писта в Азия. Защо Стената остава отворена за посетители през това време, никой не може да гадае - мистерия, известна само на китайската бюрокрация.

The Great Wall of China has turned into an epic icy slide



With winter settling in, a new seasonal pastime appears in the Middle Kingdom — sliding along the longest ice track in Asia.



Why the Wall remains open to visitors during this time is anyone’s guess — a mystery known… pic.twitter.com/JQwFdjwnZ8 — NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2025

Великата китайска стена и как колосалният проект ускори падането на империята

Изследване, публикувано в Journal of Archaeological Science, разкрива, че изграждането на гранични стени по време на китайските династии Цин (221 – 207 г. пр.н.е.) и Хан (202 – 100 г. пр.н.е.), освен че е впечатляващо инженерно постижение, е било и ключов фактор за разпадането на империята. Изследването, ръководено от Зехао Ли от Университета за наука и технологии в Пекин, заедно с международен екип, за първи път анализира подробно човешката и логистичната цена на тези конструкции и как претоварването с ресурси може да е дестабилизирало държавата.

Династията Цин, която обединява Китай и полага основите на бъдещата ѝ империя, се помни с краткото си царуване и бързото си падение.

Династията Цин, която обединява Китай и полага основите на бъдещата ѝ империя, се помни с краткото си царуване и бързото си падение. Въпреки че упадъкът ѝ исторически се дължи на множество фактори като бунтове и лошо управление, новото изследване посочва конкретен детайл: изграждането на Великата китайска стена на север. Според изследователите огромните усилия за мобилизиране на работна ръка, налагане на премествания и транспортиране на храна са оказали непоносим натиск върху населението, пише LBV Magazine.

Изследването се фокусира върху стените, построени в планините Иншан, регион, който е бил стратегически важен за защита от номадски нашествия. Чрез теренна работа, 3D моделиране и анализ на строителните техники екипът изчислил времето и работната сила, необходими за издигането на тези стени. Резултатите са поразителни: само стената на Цин е изисквала 5,5 милиона човекодни (еквивалента на един човек, работещ за един ден), без да се включват свързаните с нея крепости и наблюдателни кули.

Проучването описва три основни метода, използвани при изграждането на стената: Каменни стени, изградени с местно добивани блокове, които са били издълбани и запълнени с развалини. Всеки построен метър е изисквал около 67 часа труд. Стени от трамбована пръст, които са били по-бързи за изграждане, но по-малко издръжливи, са били изграждани чрез уплътняване на влажна пръст на слоеве, със скорост от 10,6 часа на метър. И смесени стени, съчетаващи камък отвън и пръст отвътре.

Изследването заключава, че стената на Цин не е единствената причина за падането на империята, а по-скоро симптом на по-голям проблем: превишаването на пълномощията на държавата. Изграждането на стената не е било в основата на имперския колапс; по-скоро системното напрежение е възникнало от преместванията на границите и националната логистична мрежа, необходима за тяхното поддържане, пишат авторите.

С други думи, империята Цин може би е „стегнала въжето твърде много“, опитвайки се да защити границите си, като същевременно е поддържала други мащабни проекти. Историческо предупреждение за границите на централизираната власт и човешката цена на грандиозните начинания.

