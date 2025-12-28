Войната в Украйна:

Великата китайска стена се превърна в епична ледена пързалка (ВИДЕО)

28 декември 2025, 11:45 часа 273 прочитания 0 коментара
Великата китайска стена се превърна в епична ледена пързалка (ВИДЕО)

Великата китайска стена се превърна в епична ледена пързалка. С настъпването на зимата в Средното царство се появява ново сезонно забавление - пързаляне по най-дългата ледена писта в Азия. Защо Стената остава отворена за посетители през това време, никой не може да гадае - мистерия, известна само на китайската бюрокрация. Още: Археолози откриха най-стария участък от Великата китайска стена

Великата китайска стена и как колосалният проект ускори падането на империята

Изследване, публикувано в Journal of Archaeological Science, разкрива, че изграждането на гранични стени по време на китайските династии Цин (221 – 207 г. пр.н.е.) и Хан (202 – 100 г. пр.н.е.), освен че е впечатляващо инженерно постижение, е било и ключов фактор за разпадането на империята. Изследването, ръководено от Зехао Ли от Университета за наука и технологии в Пекин, заедно с международен екип, за първи път анализира подробно човешката и логистичната цена на тези конструкции и как претоварването с ресурси може да е дестабилизирало държавата.

Още: Великата китайска стена на Цин-Хан: Как колосалният проект ускори падането на империята

Династията Цин, която обединява Китай и полага основите на бъдещата ѝ империя, се помни с краткото си царуване и бързото си падение. Въпреки че упадъкът ѝ исторически се дължи на множество фактори като бунтове и лошо управление, новото изследване посочва конкретен детайл: изграждането на Великата китайска стена на север. Според изследователите огромните усилия за мобилизиране на работна ръка, налагане на премествания и транспортиране на храна са оказали непоносим натиск върху населението, пише LBV Magazine.

Изследването се фокусира върху стените, построени в планините Иншан, регион, който е бил стратегически важен за защита от номадски нашествия. Чрез теренна работа, 3D моделиране и анализ на строителните техники екипът изчислил времето и работната сила, необходими за издигането на тези стени. Резултатите са поразителни: само стената на Цин е изисквала 5,5 милиона човекодни (еквивалента на един човек, работещ за един ден), без да се включват свързаните с нея крепости и наблюдателни кули.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Проучването описва три основни метода, използвани при изграждането на стената: Каменни стени, изградени с местно добивани блокове, които са били издълбани и запълнени с развалини. Всеки построен метър е изисквал около 67 часа труд. Стени от трамбована пръст, които са били по-бързи за изграждане, но по-малко издръжливи, са били изграждани чрез уплътняване на влажна пръст на слоеве, със скорост от 10,6 часа на метър. И смесени стени, съчетаващи камък отвън и пръст отвътре.

Изследването заключава, че стената на Цин не е единствената причина за падането на империята, а по-скоро симптом на по-голям проблем: превишаването на пълномощията на държавата. Изграждането на стената не е било в основата на имперския колапс; по-скоро системното напрежение е възникнало от преместванията на границите и националната логистична мрежа, необходима за тяхното поддържане, пишат авторите.

С други думи, империята Цин може би е „стегнала въжето твърде много“, опитвайки се да защити границите си, като същевременно е поддържала други мащабни проекти. Историческо предупреждение за границите на централизираната власт и човешката цена на грандиозните начинания.

Още: Знаете ли колко е дълга Великата китайска стена

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Археология Великата китайска стена история
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес