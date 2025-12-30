Любопитно:

Русия: Възстановихме външния електропровод към Запорожката АЕЦ

Външното електроснабдяване на контролираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е напълно възстановено след приключването на ремонта на електропровод, обяви днес руското ръководство на централата, цитирано от Ройтерс. В изявление се казва, че електропроводът е бил изваден от строя от "огън" от украинските въоръжени сили. Ремонтите са извършени под наблюдението на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Руското ръководство на централата уточнява, че ситуацията е под контрол, като нивата на радиация са в границите на нормалното.

Запорожката АЕЦ е свързана с електропреносната мрежа чрез две линии - едната е останала в експлоатация по време на ремонтните дейности. През септември и октомври централата беше без външно електроснабдяване в продължение на 30 дни, разчитайки на резервни дизелови генератори, докато едната линия не беше свързана отново по време на частично прекратяване на огъня, договорено с помощта на МААЕ, предаде БТА.

Руските сили превзеха атомната електроцентрала, най-голямата в Европа, в първите седмици след инвазията на Русия в Украйна на 24 февруари 2022 г., припомня Ройтерс.

Елин Димитров
