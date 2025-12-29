Адът на изнасилванията: Бивша заложница на "Хамас" с ужасяващ разказ за преживяното (ВИДЕО)

Роми Гонен, една от заложничките на терористичната групировка "Хамас, която бе освободена през януари тази година след 471 дни в плен, избра да разкаже ужасяващите подробности за преживяното сексуално насилие, за да не позволи тези ужаси да бъдат прикривани и премълчавани повече. "Въпросът, който всички си задават, е била ли си подложена на сексуално насилие? Но никой не го задава на глас, защото никой не иска да чуе отговора", казва тя.

25-годишната млада жена е била отвлечена на 7 октомври 2023 г. от музикалния фестивал Nova в Израел и държана в плен в Газа повече от година. В смело интервю за израелския телевизионен канал Channel 12 тя разказа как е била насилвана от четирима различни мъже, включително санитар, назначен да лекува нараняванията ѝ, и от оператора, който я е снимал във видеа за пропагандни цели.

Бях парализирана от страх, разказва тя, като добавя, че се е страхувала и да не забременее, а освен това е била свидетелка на екзекуцията на нейна приятелка.

Още: Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от Ивицата Газа

Веднага след атаката Роми е отведена от терористите в болницата "Ал Шифа", тъй като е била простреляна в ръката при нападението на фестивала. "Един човек просто започна да ми къса всичките дрехи. Друг ми събу обувките, трети ми свали обеците от лицето", разказва тя. Докато медицинска сестра търсела вената на ръката й, Гонен е била заобиколена от 15-на души докато лежала на болничното легло, които я опипвали по цялото тяло.

"Просто бях там, с около 15 души, които ме докосваха едновременно. Беше като преживяване извън тялото, където виждаш всичко отгоре. Бях сигурна, че ще се събудя без ръка", казва тя.

След това тя била откарана до апартамент в Газа, където санитар трябвало да се грижи за раната й. Вместо това той я изнасилил в банята и я заплашил да не казва на никого. В този момент тя изпитвала толкова силна болка, че го умолявала да я заведе в болницата, за да ѝ ампутират ръката. "Отидох да се изкъпя и той дойде с мен, защото уж трябвало да ми помогне. Бях ранена, нямах сили. Бях в ситуация, в която не можех да направя нищо."

След това отново е преместена - в жилище в лагера Шати в северната част на Газа. Тук е била пазена от двама души - Мохамед и Ибрахим и насилвана от тях.

Още: Израел получи от "Хамас" тяло, за което се предполага, че е на заложник

"Отсега нататък ще спим плътно притиснати един до друг. Когато отиваш в тоалетната, ще идвам с теб. Всяка вечер ще те закопчавам с белезници", й казал Мохамед.

Докато я насилвал, тя плачела, "а той си прекарваше страхотно". А след това насочвал оръжие към главата й и я заплашвал, че ще я убие, ако каже на някого.

"Мислех си: "Всички в Израел мислят, че си мъртва, но ето те тук, завинаги негова сексуална робиня", казва Роми.

Тя се е решила да разкаже всичко това, "защото случилото се с нас не бива да бъде отхвърляно и никога не бива да бъде забравяно".

Още: Сред телата на върнатите израелски заложници е и един с български паспорт

Former hostage Romi Gonen is speaking out about the sexual abuse she endured while held by Palestinian terrorists in Gaza.



She was assaulted by 4 different men, including a doctor assigned to treat her injuries & a cameraman who filmed her for propaganda



Feminist & human rights… pic.twitter.com/z8aLvfAkof — Ari Hoffman 🎗 (@thehoffather) December 26, 2025