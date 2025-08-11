Изненадващо почина близък до Шойгу руски крупен предприемач

Основателят на крупната строителна компания "Самолет" руски предприемач и инвеститор Михаил Кенин почина внезапно на 57-годишна възраст в неделя, 10 август. Според руски информационни канали той е бил номиналният собственик на компанията докато зад гърба му реално са стояли бившият руски военен министър Сергей Шойгу и неговия дългогодишен приятел губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

Компанията е специализирана в масово жилищно строителство и според Единния ресурс на предприемачите на Руската федерация се нареждаше на четвърто място сред 100-те най-добри предприемачи в Русия.

Компанията обаче започва да има проблеми, след като Шойгу изпадна в немилост, а заместниците му бяха арестувани. На 22 юли, само няколко седмици преди смъртта на Кенин, в интернет се появи информация, че компанията "Самолет" е затънала в дългове и самият Кенин спешно се опитва да се отърве от акциите си.

Още: Откраднал 35 млн. долара: Бившата дясна ръка на Шойгу ще лежи дълго в руски затвор