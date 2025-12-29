Въоръжен грабеж в София (СНИМКИ)

Маскирани мъже са ограбили магазин в София, съобщиха от МВР за bTV. Около 19:30 ч. е постъпил сигнал за нападение в търговски обект в района на "Красно село". Има информация, че са били въоръжени.

Извършителите успяват да избягат и се скриват във вход на жилищен блок. По информация на bTV полицията е открила колата им, а в нея - гранати.

Още: Издърпал го от шията й: Мъж е задържан за грабеж на златно колие

Районът е отцепен, на място има две линейки, повече от 5 полицейски коли, има и спецчасти. При обира е открадната парична сума, като продавачката на магазина не е пострадала, пише 24 часа.