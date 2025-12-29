Най-важните новини за деня: 29 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 декември 2025 г.

"ИГРАЕТЕ СИ С НЕЩО, КОЕТО НЕ РАЗБИРАТЕ": БОРИСОВ ПРЕДУПРЕДИ ЗА ЕТНИЧЕСКАТА КАРТА (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който стана особено активен в социалните мрежи след протестите, които свалиха правителството на Росен Желязков, отправи важно предупреждение в свое ново видео. То е свързано с етническата карта на България и по-скоро е насочено към опозицията в лицето на ПП-ДБ. Предупреждението му дойде след като миналата седмица съпредседателите на “Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов се поклониха пред Тюркян чешма и отдадоха почит на жертвите на т.нар. “Възродителен процес”.

"ДОКУМЕНТИРА ПАНИЧЕСКИЯ СИ СТРАХ": "ДА, БЪЛГАРИЯ" ОБВИНИХА БОРИСОВ В ЧЕНГЕСАРСКИ НОМЕРА (ВИДЕО)

Борисов документира паническия си страх, че моделът на управление с неговия ортак Пеевски, е застрашен. Това се посочва в позиция на „Да, България“ след видеото в социалната мрежа на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който предупреди опозицията да не се заиграва с етническата карта на България след поклонението на двамата лидери на "Да, България" на "Тюркян чешма". По-рано през деня Борисов излезе с видео в социалната мрежа, но не спомена изрично кого има предвид, нито какво.

ГЕРБ И ДПС В ЛЕГАЛНОСТ - ГОДИНАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СПАСИАНА КИРИЛОВА (ВИДЕО)

За мен политическата година започна със съставянето на кабинета "Желязков". Правителството затвори тази година със своята оставка. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и един от водещите на предаването Спасиана Кирилова, коментирайки големите събития на 2025-а.

КОИ БЯХА "НАЙ-НЕПОСЛУШНИТЕ" И КОИ "НАЙ-ПАЛАВИТЕ" ДЕПУТАТИ ПРЕЗ 2025 ГОДИНА: НС С РАВНОСМЕТКА

26 народни представители са били наказани със "забележка" през изминалата политическа година, което представлява около 10% от състава на парламента, показва справка на БТА от сайта на Народното събрание. Трима от тях са получили и наказание "порицание", като при един от депутатите мярката е налагана два пъти.

БЕЗ ПАНИКА И НЕ БЪРЗАЙТЕ С ПРЕВАЛУТИРАНЕТО: ИНВЕСТИЦИОНЕН ЕКСПЕРТ С ВАЖНИ СЪВЕТИ ПРЕДИ ЕВРОТО

„Има все повече опашки в обменните бюра и ускорение в търсенето на еврото. Търсенето на единната европейска валута се е покачило три пъти и се отчита засилен интерес“. Това заяви пред bTV инвестиционният експерт Макс Баклаян. Той посъветва хората да изчакат преди да превалутират. „Няма нужда от паника“, увери Баклаян. От 1 януари 2026 г. търговските банки и „Български пощи“ ще започнат да обменят евро и това ще продължи до 30 юни. Баклаян заяви, че няма нужда точно сега преди Нова година хората да бързат да обменят левовете в евро.

ПЕСИМИСТИ ИЛИ ОПТИМИСТИ: ЩАСТИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ 2025 Г. В ЦИФРИ

61 процента от българите са били щастливи през 2025 г. - стойност, близка до отчетената и през предходната година. Това се посочва в проучване на изследователски център "Тренд", възложено от "24 часа" и обхваща 1002 ефективни интервюта с респонденти на възраст 18+ г. То е проведено чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице" в периода 29 ноември – 5 декември 2025 г.

РУСКАТА ПРОПАГАНДА СИ ПРОБИВА ПЪТ ПРЕЗ ЦЪРКВАТА В СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Руската православна пропаганда си пробива в църковните медии на Северна Македония. Това се посочва в статия на Антидезинформационната мрежа за Балканите (ADN-Балкани), която се позовава на материал в Truthmeter.mk в рамките на проекта за борба с дезинформацията в Западните Балкани. В анализа се посочва, че значително подобрените сега църковни връзки на високо ниво между Скопие и Москва се отразяват взаимно в сферата на комуникациите и медиите.

"РУСИЯ ИСКА УКРАЙНА ДА УСПЕЕ": ТЪПОМЕРЪТ "ТРЪМП" НЯМА ГРАНИЦИ (ОБЗОР – ВИДЕО)

След като цяла година американският президент Доналд Тръмп не успя да изпълни предизборното си обещание и да спре за 24 часа войната в Украйна, в самия край на годината милиардерът нагледно демонстрира какво е определението за "въздух под налягане". "Русия иска Украйна да успее" - това каза той, след като беше изрично попитан какви ще са последствията за Русия, ако тя (пак) наруши сключено мирно споразумение с Украйна. Отговорът на Тръмп добре описва българската поговорка: "Нерде Ямбол, нерде Стамбул", а реакцията на украинския президент Володимир Зеленски казва всичко необходимо - Още: Пробив в преговорите за мир в Украйна или почти: Тръмп и Зеленски с нова доза оптимизъм (ВИДЕО)

ПРОБИВ В ПРЕГОВОРИТЕ ЗА МИР В УКРАЙНА ИЛИ ПОЧТИ: ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ С НОВА ДОЗА ОПТИМИЗЪМ (ВИДЕО)

Проведохме дискусии относно всеки детайл по мирното споразумение – това беше единственото съществено от първите думи на американския президент Доналд Тръмп след поредната му среща с украинския му колега Володимир Зеленски. Самият Зеленски беше малко по-конкретен – за гаранциите за сигурност почти всичко е готово и договорено, като специално той заяви "на 100%" за военния им аспект. Интересното в думите му - 100% договореност за гаранции за сигурност между Украйна и САЩ, но "почти" 100% между Украйна, Европа и САЩ, което повдига въпроси какво не е договорено в този аспект. Украинският президент добави, че има съгласие Тръмп да го приеме отново с европейските лидери във Вашингтон през януари 2026 година.

НЕДОИМЪК: РУСИЯ ОСТАНА САМО С ЕДИН ДЕЙСТВАЩ СПЪТНИК ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РАКЕТИ

Данните от орбитални наблюдения показват, че към края на 2025 г. Русия може да остане само с един функциониращ спътник за ранно предупреждение за балистични ракети от типа "Тундра". Това е значителен спад във възможностите й спрямо ситуацията от март 2025 г., когато три нейни спътника изглеждаха работоспособни. За ефективна работа на Русия са й необходими поне четири спътника, казва Павел Подвиг, експерт по руски ядрени оръжия, базиран в Женева.

В ТИЛА НА ТУРЦИЯ: ИЗРАЕЛ ПРАВИ ВОЕННИ УЧЕНИЯ С ГЪРЦИЯ И КИПЪР

Гърция, Израел и Кипър ще засилят съвместните си въздушни и военноморски учения в Източното Средиземноморие през 2026 г., задълбочавайки сътрудничеството си в областта на отбраната, съобщи Kathimerini, позовавайки се на гръцки военни служители и високопоставен източник. Трите страни се сближиха през последното десетилетие чрез съвместни военни учения, обществени поръчки в областта на отбраната и сътрудничество в енергетиката, събития, наблюдавани отблизо от регионалния съперник Турция.

ТОП 3 ФУТБОЛИСТИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2025: ВОТЪТ НА СПОРТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ НА ACTUALNO.COM

Българският футбол влезе в 2025 година с оптимизъм, че ще надгради представянето си от миналата година, но вместо това се завърна към разочарованията. Разбира се, говорим за мъжкия ни национален отбор, който се представи катастрофално в квалификациите за Мондиал 2026 и отново няма да участва на голям форум - вече повече от 20 години. Имаше и треньорска смяна в националния отбор: Александър Димитров зае мястото на Илиан Илиев. На фона на турбулентните процеси, за поредна година бе трудно да се откроят и единици като футболисти, които да изпъкват повече от останалите.