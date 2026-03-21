Тръмп изнудвал страните от Персийския залив: Още война или край - няма значение, платете ми трилиони (ВИДЕО)

Омански журналист и изследовател по международни въпроси заяви пред BBC Arabic на 20 март, че американският президент Доналд Тръмп се опитва да изнуди съюзниците си от Персийския залив да платят трилиони долари за водене на война срещу Иран. Водещият помоли Салем Ал-Джахури да коментира информацията, че Белият дом „оказва натиск“ върху държавите от залива да се включат по-активно във войната срещу Ислямската република. „Това е абсолютно вярно", каза той. "Държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив са подложени на натиск - както военен, така и финансов".

САЩ искали от 2,5 до 5 трилиона долара от съюзниците от Персийския залив

„Днес говорим за определени изтекли информации, според които американският президент изисква държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив да платят приблизително 5 трилиона долара, ако искат тази война да продължи, а ако искат тя да спре, трябва да платят 2,5 трилиона долара на Съединените щати за това, което е било постигнато през изминалия период“, подчерта Ал-Джахури.

⁉️Trump presents Gulf states with a bill for the war with Iran



Trump has reportedly demanded $5 trillion to continue the war against Iran and $2.5 trillion to stop it.



This was stated by Omani journalist Salema Al-Jahuri. pic.twitter.com/S7VBav8H3o — NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2026

Припомняме, че администрацията на Тръмп по-рано поиска от Конгреса на САЩ отпускане на 200 милиарда долара за водене на още война в Иран.

Персийският залив и войната

Съветът за сътрудничество в Персийския залив публично заяви, че се противопоставя на войната, започната от Израел и САЩ на 28 февруари. Те също така отрекоха да са позволили на Щатите да използват териториите им за нанасяне на удари.

Въпреки това се появиха доказателства, че американските сили са изстреляли ракети от територията на Персийския залив и че американски военни самолети са пресекли въздушното пространство на залива по пътя си към Иран, за да бомбардират страната.

Иран отвърна с удари по цели в държавите от Персийския залив, включително инфраструктура за добив на нефт и природен газ, в отговор на американските атаки срещу подобни цели в Ислямската република.

Затварянето на Ормузкия проток накара държавите от Персийския залив да намалят драстично производството на петрол, тъй като сега не могат да изнасят през този стратегически важен воден път.

Загубите от приходите от нефт и газ, както и от туризма, нанесоха сериозни икономически щети на ОАЕ, Катар, Саудитска Арабия и Бахрейн.

Преди седмица Reuters съобщи, че три от четирите най-големи държави от Персийския залив преразглеждат глобални инвестиции на стойност трилиони долари, направени от техните суверенни фондове, включително 1,2 трилиона долара, които бяха поели ангажимент да инвестират в американската икономика след посещението на президента Доналд Тръмп в региона през май 2025 г.

