САЩ вдигнаха санкции за иранския петрол: Какво значи това за цените на горивата?

След като САЩ официално отмениха санкциите върху част от иранския петрол, опитвайки се да ограничат въздействието на войната си срещу Ислямската република върху енергийните пазари, започнаха да излизат малко повече подробности. В петък финансовият министър Сккот Бесент заяви, че разрешението се отнася за продажбата на суров петрол и нефтопродукти от ирански произход, които в момента са натоварени на кораби и са в това състояние преди полунощ на 20 март. Разрешението ще бъде валидно до 19 април, добавиха от Министерството на финансите във Вашингтон.

Целта - 140 млн. барела на световните пазари

Министърът на финансите заяви, че тази мярка бързо ще доведе до появата на около 140 млн. барела петрол на световните пазари.

Скот Бесент обяви издаването на строго ограниченото краткосрочно разрешение, което бележи драматичен обрат в дългогодишната американска политика – и то с изключително несигурен резултат.

Прогноза: Ще има ограничен ефект върху цените

Цените на петрола и газа са се повишили рязко от началото на войната. Цената на суровия петрол тип Брент, който е референтен за Европа, се задържа около 112 долара за барел, което е с 53% повече в сравнение с миналата година.

Експерти, цитирани от BBC, казват, че ходът на САЩ вероятно ще има ограничен ефект върху цените и може да увеличи средствата, постъпващи в иранския режим, срещу който САЩ воюва.

Преди войната Китай беше основният купувач на петрол от Иран, изкупувайки барелите с голяма отстъпка поради санкциите, наложени от САЩ и други страни.

Дейвид Таненбаум, директор на Blackstone Compliance Services – консултантска фирма, специализирана в морски санкции, заяви пред BBC, че идеята на САЩ е „абсурдна“. „По същество позволяваме на Иран да продава петрол, който след това може да бъде използван за финансиране на военните действия“, казва той.

Анализатори предупреждават, че отмяната няма да има голямо влияние върху цените. „Не мисля, че това ще промени ситуацията, и повдига много въпроси“, вярва Рейчъл Зиемба, старши научен сътрудник в Центъра за нова американска сигурност. Зиемба казва, че не смята, че САЩ биха искали парите от продажбите на петрол да отидат в иранското правителство, но на практика това може да е трудно да се предотврати.

„Правителството на САЩ определено се намира в ситуация, в която всеки барел има значение - поради мащаба на шока в доставките“, добавя тя. „Те търсят допълнително петрол, където могат". Това важи и за руския петрол: САЩ издадоха лиценз, разрешаващ продажбата на руски петрол.

Има и положителни мнения

Все пак има и някои положителни реакции от финансови експерти по повод временното отменяне на санкциите срещу иранския петрол от администрацията на Тръмп.

Дейвид Малпас, бивш президент на Световната банка, заяви, че ходът е „ограничена мярка, която би трябвало да окаже натиск за понижение на цените на петрола извън Китай“ и „би трябвало също да намали приходите на Иран от петрол и да подкопае военната му мощ“.

В публикация в X той добави: „Това е една от редицата мерки, предприети миналата седмица (включително отмяната на ограниченията по Закона на Джонс, отварянето на тръбопроводи и изграждането на рафинерии), които ще бъдат от полза за САЩ и ще допринесат за дългосрочните енергийни доставки".

