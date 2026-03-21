"Моля Григор Димитров да ми стане треньор": Топ тенисист иска българина в щаба си след оттеглянето му от тениса

От началото на годината най-добрият български тенисист Григор Димитров среща сериозни трудности в това да намери правилния ритъм. След като прекара голяма част от 2025 година извън корта поради контузия в гръдния мускул, той се завърна на корта на Мастърс-а в Париж през декември, което бе и последното му участие в турнир за сезона. Представянето му във френската столица обнадежди феновете, че хасковлията не е загубил формата си. От началото на годината, обаче, се вижда друго лице на играта му.

Италианската сензация иска Григор Димитров за треньор след оттеглянето му от тениса

До този момент българинът взе участие на шест турнира и се опази здрав, но постигна само две победи. Той записа първия си успех в Брисбън над Пауло Кареньо Бусто. След това отпадна три пъти поред в първия кръг на Откритото първенство на Австралия от Томас Махач, турнира в Далас от Алекс Микелсен и Акапулко от Терънс Атман. След това Димитров успя да победи французина в първия кръг на Индиън Уелс, но след това бе елиминиран от световния №1 Карлос Алкарас. В Акапулко той игра и на двойки с италианската звезда Флавио Коболи, който го оцени много високо.

ОЩЕ: Григор Димитров се нарежда сред най-богатите тенисисти в историята

Димитров и Коболи спечелиха първия си мач на двойки на Откритото първенство на Мексико, като победиха двойката Люк Джонсън и Ян Зелински. Двамата обаче се оттеглиха от мача си във втория кръг, след като българинът отпадна в турнира на сингъл. След това Коболи даде интервю пред Tennis TV, в което изрази възхищението си към бившия №3 в света и разкри интересна молба, която има към него: "Да играя с него е невероятно. Това е голяма чест. Той е един от любимите ми играчи в тура. Всеки пък, като го видя, го моля да ми бъде треньор, когато се оттегли, защото е много мил. Винаги, когато може, се опитва да ми помага и затова е много хубаво, че е част от тура."

Двамата бяха част и от отбора на Европа, който триумфира на Лейвър Къп през 2024 година. Подобно на Димитров, Коболи също преживя колеблив старт на сезона през 2026 г. Преди участието си в Акапулко 17-ият в световната ранглиста имаше баланс от 3 победи и 5 загуби, като отпадна рано от три различни турнира. След участието си в United Cup, Коболи изгуби първите си мачове в Мелбърн, Монпелие и Далас. След това обаче той стигна до 1/2-финалите на Delray Beach Open, преди да загуби от бъдещия шампион Себастиан Корда. На Индиън Уелс италианецът, също като Григор, отпадна във втория кръг от Франсис Тиафо. За 23-годишния тенисист предстои мач с Рафаел Колиньон в Маями - белгиецът, който отстрани първата българска ракета от надпреварата.