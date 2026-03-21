Средняк шокира Ливърпул, бивш нападател на Манчестър Юнайтед попари мърсисайдци

Ливърпул допусна изненадваща загуба от Брайтън в двубой от 31-ия кръг на Висшата лига. Срещата завърши при резултат 2:1 за домакините, а в герой за „чайките“ се превърна бившият нападател на Манчестър Юнайтед Дани Уелбек, който реализира и двете попадения за своя тим. Единственият гол за мърсисайдци падна в средата на първото полувреме и бе дело на Милош Керкез, който се възползва от грешка в отбраната на съперника.

Двата тима си вкараха по един гол преди почивката

Двубоят започна по много неприятен начин за Ливърпул, след като още в 3-ата минута Екитике получи контузия и се наложи да бъде заменен принудително. Малко по-късно Брайтън поведе. Дани Уелбек се оказа на добра позиция в наказателното поле на гостите и отблизо прати топката в мрежата на Мамардашвили.

Ливърпул отговори с удари на Гакпо, Мак Алистър и Собослай, които обаче не попаднаха в целта. Все пак мърсисайдци стигнаха до изравнително попадение в 30-ата минута, когато Керкез се възползва от грешка в защитата на Брайтън и направи резултата 1:1.

Дани Уелбек бе големият герой за Брайтън

След почивката Брайтън вдигна оборотите и набързо стигна до няколко добри ситуации, които не се увенчаха с гол. В 56-ата минута домакините най-накрая реализираха второ попадение. То бе дело на Дани Уелбек, който от няколко метра матира Мамардашвили.

До последния съдийски сигнал на срещата двата тима си размениха по още няколко добри положения за гол, но такъв не падна и в крайна сметка Брайтън се поздрави с успеха и трите точки.

Класирането във Висшата лига

След поражението Ливърпул остава на пето място във временното класиране във Висшата лига с 49 точки. Четвъртият Астън Вила е с 51 пункта, но и мач по-малко. Челси са шести с 48 точки, като лондончани също са с двубой пасив спрямо мърсисайдци. Брайтън пък се изкачи на осмо място с 43 точки.

