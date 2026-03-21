Ще изпрати ли Тръмп сухопътни части в Иран?

21 март 2026, 0:35 часа 435 прочитания 0 коментара
Представители на Пентагона са направили подробна подготовка за разполагане на американски сухопътни сили в Иран. Това съобщиха пред CBS News множество източници, запознати с дискусиите. Висши военни командири са подали конкретни искания, насочени към подготовка за подобен вариант, докато президентът Тръмп обмисля ходовете си в конфликта между САЩ и Израел с Иран, съобщиха източниците.

Тръмп обмисля дали да разположи сухопътни сили в региона, съобщиха източници, пожелали анонимност, тъй като не са били упълномощени да говорят публично. Не е ясно при какви обстоятелства би разрешил използването на войски на място. „Не, няма да разполагам войски никъде“, каза той пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък, когато го попитаха за сухопътните войски, но бързо добави: „Ако мислех да го направя, със сигурност нямаше да ви кажа.“

Длъжностни лица от Централното командване на САЩ препратиха въпросите от CBS News към Белия дом и Пентагона. Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви в изявление: „Работа на Пентагона е да направи подготовка, за да даде на главнокомандващия максимална свобода на действие. Това не означава, че президентът е взел решение и както президентът заяви вчера в Овалния кабинет, той не планира да изпраща сухопътни войски никъде в този момент.“

Военните също така са провели срещи, за да се подготвят как да се справят с евентуалното задържане на ирански войници и паравоенни оперативни групи, ако президентът реши да разположи американски бойци на място – включително къде ще бъдат изпратени иранците, съобщиха два източника.

Хиляди морски пехотинци пристигат в Близкия изток

САЩ се готвят да разположат елементи от 82-ра въздушно-десантна дивизия в региона на Близкия изток. Планирането включва Глобалните сили за реагиране на армията и Експедиционното звено на морската пехота. Хиляди морски пехотинци се преместват в Близкия изток. Три военни кораба и около 2200 морски пехотинци от експедиционно подразделение напуснаха Калифорния по-рано тази седмица, според двама американски служители. Това е второто подобно подразделение на морската пехота, изпратено от началото на войната, и може да минат няколко седмици, преди да заеме мястото си. Първото беше изпратено от Тихия океан и все още си проправя път към региона.

Движенията подчертават усилията на Пентагона да разшири военните възможности, достъпни за президента, дори когато служители на администрацията публично отказват да обсъждат потенциални следващи стъпки.

Елин Димитров Отговорен редактор
