Как частните интереси се месят във външните ни работи: Коментар на Георги Проданов (ВИДЕО)

Големият проблем на българската външна политика е фактът, че много често частните интереси пречат на онова, което наричаме национален държавен интерес.

Това каза политологът Георги Проданов в предаването "Студио Actualno" по повод заявката на служебния премиер Андрей Гюров, че България ще се оттегли от Съвета за мир на президентът Доналд Тръмп.

В интервю за Euronews Гюров обясни, че присъединяването на страната ни към Съвета за мир е било "резултат от решение на един олигарх" и не отразява политическия консенсус в България.

Това от своя страна предизвика реакция от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който заяви, че сигурността и бъдещето на България не може да бъде личен избор, прищявка или инат, "та да решава той подобни стратегически въпроси".

"Даването на разнопосочни сигнали, които могат да бъдат неясно тълкувани, със сигурност сваля доверието в самата държава и в самото управление. Така че мисля, че е крайно време поне за външната политика да има някакъв консенсус - нещо, което спря да бъде важно в последните 4 години, след войната в Украйна", каза Проданов.

По време на учредяването на Съвета за мир, тогавашният премиер Росен Желязков се появи изненадващо редом до Доналд Тръмп и сложи подписа си под документите, без това да е обявено и обсъдено предварително в Народното събрание.

Как се отразява външната политика на страната и международната обстановка на предстоящите парламентарни избори - вижте в интервюто.