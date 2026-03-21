Републикански сенатор към Тръмп: Изтеглете военните ни бази от държави, които не помагат срещу Иран (ВИДЕО)

Републиканският сенатор Линдзи Греъм, който е близък до президента на САЩ Доналд Тръмп, повтори предложението си да се обмисли изтеглянето на американските военни бази от държави, които "не ни позволяват да излитаме от тях, докато се изправяме срещу най-големия държавен спонсор на тероризма в света, който е решен да разработи ядрено оръжие и беше изключително близо до постигането на тази цел", а именно Иран.

Линдзи Греъм иска преместване на американски самолети от Испания

В публикация в X той посочва конкретно отказът на Испания да позволи на американските самолети, разположени в страната, да летят в подкрепа на операция „Епична ярост“ срещу Ислямската република. Това било "обида" и "скандал за Алианса".

"Г-н президент, мисля, че интересите на Америка биха били добре обслужвани, ако преместим тези самолети от Испания в страна, на която действително можем да разчитаме в момент на голяма нужда. Вярвам на преценката Ви", добави Греъм.

Mr. President, one of the things I like about you most is that, now, our allies take America for granted at their own peril.



As to my suggestion, I meant it then and I’ll repeat it now: We should consider removing U.S. bases from countries who won’t let us fly from them as we… https://t.co/ZIxOuH9vme — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 20, 2026

Отговорът на Тръмп

Доналд Тръмп вече бе попитан за думите на сенатора, които той е изричал и по-рано. „Е, заслужава си. Той е прав да поиска това. И мисля, че НАТО е загубило много, защото не са, искам да кажа, те трябва да помагат с пролива", насочи той отговора си към Ормузкия проток и критиките си към Алианса, че не подкрепя безопасното плаване по този важен за световната търговия с петрол и газ маршрут. Всъщност той е затворен и миниран от Иран заради войната на самия Тръмп и никой не иска да рискува да ескортира танкери с военни средства.

"Те получават голяма част от енергията си от пролива Ормуз. И ако Линдзи Греъм е казал това, и не забравяйте, той беше голямата фигура в НАТО за известно време, а сега вече не е. И много сенатори и конгресмени бяха много разстроени от факта, че НАТО не е направило нищо", продължи гладката си мисъл американският президент.

