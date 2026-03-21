"Най-продължителният артилерийски удар в историята": САЩ се хвалят, а Иран плаши с "нови стратегии" (ВИДЕО)

Ръководителят на Централното командване на американската армия (CENTCOM) адмирал Брад Купър заяви, че само преди два дни силите на САЩ са провели "най-продължителния артилерийски удар в историята на армейските бойни действия", като са използвали ракети за прецизни удари. "Ударът унищожи иранска военна инфраструктура, демонстрирайки несравнимия обхват и смъртоносност на американските въоръжени сили", похвали се той, макар да не предостави повече подробности за нападението.

Just two days ago, the U.S. Army launched the longest field artillery strike in Army combat history using precision strike missiles. pic.twitter.com/q7VM3o9Hvp — Clash Report (@clashreport) March 21, 2026

Флотът на Иран вече "не плава", тактическите изтребители "не летят"

"През последните три седмици Иран загуби значителна част от бойния си потенциал. Ние унищожаваме хиляди ирански ракети, модерни атакуващи дронове и целия ирански военноморски флот, който те използват за тормоз над международното корабоплаване. Техният флот не плава, тактическите им изтребители не летят и те са загубили способността да изстрелват ракети и дронове с високата честота, наблюдавана в началото на конфликта", категоричен е Купър.

Той смята, че напредъкът на САЩ и Израел е очевиден. Американските сили поддържат въздушно превъзходство над иранското небе, като досега са изпълнили над 8000 бойни полета, гласи информацията на CENTCOM. "Нашите екипажи се представят изключително добре по време на цялата битка – от самолети цистерни до изтребители и бомбардировачи, както и наземната и базираната на самолетоносачи авиация, които вършат превъзходна работа", твърди Брад Купър на фона на поразен от Иран изтребител F-35.

Their Navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and at the high rates seen at the beginning of the conflict — our progress is obvious. pic.twitter.com/HclhpIjBU9 — Clash Report (@clashreport) March 21, 2026

Ударени са до момента 130 ирански кораба, което представлява "най-голямото унищожаване на военноморски флот за период от три седмици от Втората световна война насам", заяви още американският адмирал.

Адмирал Брад Купър хвали американската ПВО в Близкия изток

"Моята оперативна оценка остава, че бойните способности на Иран непрекъснато намаляват, докато нашите настъпателни удари се засилват. Докато американските сили продължават да поддържат превъзхождаща настъпателна огнева мощ, искам да отбележа усилията на нашите сили за противовъздушна отбрана, които организират координирана защита срещу атаките на Иран. В момента сме изградили най-обширния щит за противовъздушна отбрана в света над Близкия изток. Това се дължи на дългогодишните инвестиции, които заедно с нашите съюзници и партньори направихме за изграждането на стабилна и интегрирана архитектура за противовъздушна и противоракетна отбрана", смята той.

САЩ обаче пропускат да отбележат, че трябва да разчитат на ноу-хау от Украйна, а междувременно украинските инструктори остават изумени как Щатите и партньорите им в Близкия изток използват ракети прехващачи - пилеенето на ресурс е огромно, смятат те, цитирани от британското издание The Times: Украинците шокирани от ПВО тактиката в Близкия изток - за САЩ ракетите Patriot са като вестници.

Действията около Ормузкия проток

"Ние също така оставаме фокусирани върху премахването на десетилетната заплаха от Иран за свободния търговски поток през Ормузкия проток. Например, по-рано тази седмица хвърлихме множество 5000-килограмови бомби върху подземно съоръжение, разположено по иранското крайбрежие. Иранският режим използваше укрепеното подземно съоръжение, за да съхранява дискретно противокорабни крилати ракети, мобилни ракетни пускови установки и друго оборудване, което представляваше опасен риск за международното корабоплаване", заяви Купър във връзка с ударите от 18 март.

Ормузкият проток, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен газ, остава ефективно затворен от страна на Техеран в отговор на ударите на Израел и САЩ. Щатите обвиняват НАТО, че не им помага за осигуряване на безопасно корабоплаване, и твърдят, че протокът все пак не бил важен за тях, но това не е много вярно - оттам минават ключови лекарства и храна за САЩ.

Унищожени са още ирански обекти за разузнавателна подкрепа и радарни ретранслатори, които се използвали за наблюдение на движението на корабите, каза Брад Купър. "В резултат на това способността на Иран да заплашва свободата на корабоплаването във и около Ормузкия проток е значително намалена и ние няма да спрем да преследваме тези цели", допълни той.

"В началото на тази кампания изпратих писмо до над 50 000 американски военнослужещи, подкрепящи операция „Епична ярост“. За нашите сили, служещи в Близкия изток, бих искал да повторя три ключови точки. Първо, бъдете безмилостно смъртоносни. Имаме инерция. Второ, бъдете страхотни съотборници. Продължавайте да се грижите един за друг. И трето, укрепете решимостта си, защото ние стоим на раменете на гиганти – американски герои, които са служили с упоритост, кураж и чест. Припомнете си обучението си. То е най-доброто в света. Не бих могъл да бъда по-горд от нашите войници и знам, че американският народ споделя същата гордост. Много ви благодаря. Бог да ви пази", завърши речта си адмиралът.

Иран плаши с "нови стратегии"

Същевременно Иран предупреди за предстояща серия от атаки, при които ще бъдат приложени "нови стратегии". Според иранското държавно радио и телевизия разузнавателното звено на Иранската революционна гвардия е заявило, че е анализирало "слабите места на врага" и е готово да нанесе нова серия от удари с "по-усъвършенствани системи". Повторени са и заплахите за ответни удари в отговор на атаките срещу иранска инфраструктура, предава БТА.

Али Акбар Велаяти, съветник по въпросите за външната политика на иранския върховен лидер, заяви, че Израел и САЩ "говорят твърде често за победата, опитвайки се сякаш да убедят самите себе си в нейното съществуване".

Велаяти допълни, че светът ще изглежда по различен начин след края на войната. "Той ще бъде многополюсен, с Иран като основна ос на ислямския полюс", смята съветникът.

Град Дезфул в Западен Иран този следобед е подложен на силни въздушни удари. Постъпват и допълнителни съобщения за масирани въздушни удари в столицата Техеран.

The city of Dezful in Iran is being hit hard by airstrikes. There are additional reports coming in of massive airstrikes in Tehran. #Iran pic.twitter.com/4mmN1Gdzfe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 21, 2026