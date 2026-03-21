Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Израел стреля по Южна Сирия, пет арабски страни и Турция възмутени

21 март 2026, 9:10 часа 469 прочитания 0 коментара
Израелската армия нанесе снощи удари по военна инфраструктура в Южна Сирия. Според съобщение на израелската армия, цитирано от местни медии, израелски военни са извършили ударите в отговор на събитията от четвъртък, по време на които бяха атакувани друзски села в Ас-Сувайда. Израел е нанесъл удари по команден център, оръжия и военни цели, принадлежащи на сирийските правителствени сили в Южна Сирия. "Израел продължава да следи развитието в Южна Сирия и ще действа в съответствие с директивите на политическото ръководство'', се казва в изявлението на армията. Шест страни от региона реагираха остро и осъдиха атаката. Разглеждаме израелската атака срещу военната инфраструктура в южна Сирия като опасна ескалация на напрежението и я осъждаме категорично“, се посочва в изявление на турското външно министерство, в което се призовава международната общност “да спре израелските атаки“.

Нарушение на международното право

Саудитска Арабия, Египет, Катар, Йордания и Кувейт също разкритикуваха днес израелските удари в Южна Сирия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Министерството на външните работи изразява най-строго осъждане от страна на Кралство Саудитска Арабия по отношение на явната израелска агресия срещу военни инфраструктури в южната част на Сирийската арабска република, която представлява явно нарушение на международното право и на сирийския суверенитет", се казва в изявление на саудитското външно министерство.

Египет, Катар, Йордания и Кувейт разкритикуваха  ударите, като подчертаха, че трябва да бъде гарантиран суверенитетът на Сирия и че международната общност има за задача да не допуска такива атаки.

Израелската армия заяви, че действа в отговор на атаки срещу друзите и че в нощта на четвъртък срещу петък е атакувала "инфраструктури на сирийския режим".

Сирия заяви, че това е "нова агресия под лъжовен претекст и със съчинени аргументи".

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
