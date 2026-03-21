Арда разкъса Септември в Драгалевци и подгони Черно море

21 март 2026, 15:56 часа
Арда разкъса Септември в Драгалевци и подгони Черно море

Арда се наложи над Септември с 4:1 при завръщането на тима от столицата на стадиона си в Драгалевци след 666 дни пауза. Головете за Арда вкараха Серкан Юсеин, Густаво Каскардо и резервите Светослав Ковачев и Антонио Вутов. За Септември в средата на първата част временно изравни Едней Рибейро. Арда се изкачи на шесто място в класирането и даде сериозна заявка, че ще остане във втората четворка след редовния сезон. Септември остана на 14-а позиция.

Мачът започна отлично за тима на Арда. Още течеше третата минута, когато Атанас Кабов проби отляво и центрира, а Серкан Юсеин засече топката и я вкара със сила в мрежата зад Николай Кръстев. Това бе и първият гол на стадиона в Драгалевци, където се игра за първи път. Септември отговори с две положения, а 26-ата минута Едней Рибейро завърши успешно самостоятелно акция, като устоя със защитник на гърба и с левия крак вкара топката в близкия ъгъл за 1:1.

Арда не успя да си върне аванса преди края на първата част, въпреки че имаше две изгодни възможности. В 45-ата минута Кабов падна в наказателното поле, като от тима от Кърджали имаха претенции за дузпа, каквато не бе отсъдена от рефера Димитър Димитров. В 61-вата минута Лъчезар Котев изведе Густаво Каскардо отдясно, при което Кубрат Йонашчъ закъсня и играчът на гостите хладнокръвна стреля покрай излезлия да скъси ъгъла вратар Николай Кръстев за 1:2.

Арда реши всичко в 68-ата минута, когато влезлият малко преди това като резерва Светослав Ковачев беше изведен и стреля под плонша на Кръстев за третия гол на тима си. Арда вкара и за четвърти път десетина минута по-късно, когато Бирсант Карагарен центрира отляво, а Антонио Вутов засече топката и я вкара във вратата.

В следващия кръг след паузата в първенството Арда приема Монтана, докато Септември ще се опита да победи Ботев Враца у дома в борбата си за оцеляване в елита.

Бойко Димитров
Бойко Димитров
