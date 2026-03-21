Заради ограничението на секциите: Ръст в заявеното желание на българите зад граница да гласуват

Повече от 37 000 български граждани от 66 държави са изразили желание да гласуват в чужбина на предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка в сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК). Данните са към 14:30 ч. на 21 март, предава БТА. За сравнение, вчера по обяд заявленията бяха 34 609, което показва, че за малко повече от 24 часа са регистрирани още близо 2700 заявления.

Общо 37 305 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната. До 24 март българите зад граница могат да заявят желание да гласуват от чужбина.

Къде има най-много българи зад граница, желаещи да гласуват?

Най-много заявления има от:

Турция – 8593

Обединеното кралство – 6389

Германия – 4605

Испания – 3309

САЩ – 2938

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева каза в четвъртък, че на изборите през октомври 2024 г. подадените заявления са били 30 688. "Сега, предполагам, че заради ограничението, което имаме за държави извън Европейския съюз, се подават много повече заявления", добави тя.

В началото на годината парламентът измени Изборния кодекс и ограничи до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските ни представителства в държавите, които не са членки на ЕС.

