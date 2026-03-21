21 март 2026, 14:02 часа 216 прочитания 0 коментара
Израел Кац: Със САЩ засилваме атаките си срещу Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, цитиран от ДПА и БТА.

Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран, с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля завършване на кампанията срещу Иран, добавяйки, че САЩ са близо до постигането на целите си в конфликта.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
въздушни удари Израел Кац война Израел война Иран
