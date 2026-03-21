Пожарът в чешки оръжеен склад: Властите насочват случая към Украйна, не към Израел (ВИДЕО)

21 март 2026, 15:21 часа
Пожарът в чешки оръжеен склад: Властите насочват случая към Украйна, не към Израел (ВИДЕО)

Чешките власти разследват умишлен палеж в местен завод за дронове, свързан с Украйна. Става въпрос за пожара, който избухна вчера, 20 март, в склад на LPP Holding в Пардубице. Това е компания, произвеждаща безпилотни летателни апарати и друго военно оборудване, включително с доставки за Киев. Отговорност за нападението пое антиизраелската групировка Earthquake Faction. Тя е изпратила съобщение, че е запалила „ключов производствен център“ за израелски оръжия в Пардубице, за да сложи край на ролята му в „геноцида в Газа“.

Операцията е имала друга цел?

Твърдеше се, че оръжейното предприятие работи в тясно сътрудничество с израелския оръжеен концерн Elbit Systems. Само че чешките разузнавателни служби предупреждават, че това може да е фалшива операция и че истинските извършители остават неизвестни.

Властите смятат, че пожарът е бил умишлен, и го разследват като възможен тероризъм.

Пожарът избухна в промишлен комплекс на около 120 километра източно от Прага. LPP Holding потвърди, че е възникнал пожар в един от обектите ѝ, и отрече да произвежда дронове за Израел. „В нашия завод никога не са произвеждани израелски дронове“, заявиха от компанията.

От фирмата посочиха, че обявените по-рано планове за сътрудничество с израелската компания Elbit Systems в областта на производството на дронове така и не са били реализирани.

Дронове, изпитани на фронта в Украйна

LPP Holding произвежда дронове, задвижвани от изкуствен интелект, включително групата MTS от ударни дронове, изпитани в бойни условия на фронта в Украйна. Според производителя тяхното AI програмиране позволява на системите да работят автономно, без оператор на дрона, в зони с интензивна електронна война.

Най-мощният от групата, MTS40, има обхват на полета от 600 километра и носи 12-килограмова бойна глава, пише Kyiv Independent.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
