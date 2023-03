В Пакистан забраниха на медиите да излъчват речи на бившия премиер

Решението дойде след като Хан изнесе реч в източния град Лахор, където заяви, че бившият началник на армията генерал Камар Джавед Байва стои зад отстраняването му от власт през април миналата година. ОЩЕ: Повдигнаха обвинение на бившия премиер на Пакистан заради терористични заплахи

От медията уточняват, че това третият път, когато медийният регулатор в Пакистан забранява на телевизионни канали да излъчват изявления на Хан, откакто той загуби премиерския пост и започна да провежда масови митинги с искане за незабавни национални избори.

