За 2 секунди - 700 км/ч: Китай прави нов невиждан влак (ВИДЕО)

28 декември 2025, 12:48 часа 475 прочитания 0 коментара
Китай започна изграждането и разработването на най-бързия влак в света. Тестовата платформа вече ускорява до 700 км/ч само за 2 секунди. Разработчиците планират да увеличат максималната скорост на бъдещия влак до 1000 км/ч. Още: Тежък инцидент в Китай: Влак помете десетки работници

Влак връхлетя върху железопътни работници в югозападен Китай, убивайки 11 души, съобщиха местните железопътни власти след инцидента в провинция Юнан. Машината ударила група работници, които тествали сеизмологично оборудване и били навлезли на железопътната линия. При удара са били ранени двама работници.

В изявлението се посочва, че "влакът преминавал нормално през завой вътре в станцията Кунмин Лоянг, когато се случил сблъсъкът със строителни работници, които влезли в зоната на релсите". 

Причината за инцидента се разследва.

Индустриалните инциденти са сравнително чести в Китай поради неясни регулации и слаби стандарти за безопасност.

